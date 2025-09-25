Do 2043. svi znakovi horoskopa dobijaju ono svoje: Pluton u Vodoliji im donosi novu fazu u životu

Talas promene čeka sve!

Astrolozi najavljuju da Pluton u Vodoliji donosi period za velike promene koje će trajati do 2043. godine. Ovaj tranzit utiče na tehnologiju, društvo i inovacije, podstičući ljude da preispitaju ustaljene sisteme i traže nova rešenja, prenosi espreso.co.rs.

Kako će Pluton oblikovati društvo?

Poslednji put kada je Pluton bio u Vodoliji, svet je doživeo revolucije i velike društvene promene. Danas, tranzit nagoveštava napredak u tehnologiji, veštačkoj inteligenciji i klimatske izazove, sa nepredvidivim, ali moćnim posledicama.

Ovan – društveni preporod

Ovnovi će redefinisati svoje prijateljske krugove i kolektivne aktivnosti. Biće im važno da okruženje inspiriše njihov rast i kreativnost.

Bik – karijera i ambicija

Bikovi doživljavaju transformaciju ciljeva i karijere, učeći kako da balansiraju ličnu sigurnost i profesionalne ambicije.

Blizanci – žeđ za znanjem

Za Blizance Pluton otvara vrata novih ideja, putovanja i duhovnog razvoja, podstičući istraživanje i učenje.

Rak – finansije i veze

Rakove očekuju promene u deljenim finansijama i emotivnim vezama, uz potrebu da se oslobode starih poznastava koji su ih kočili.

Lav – partnerstvo i ljubav

Lavovi će prolaziti kroz velike transformacije u ljubavi i poslovnim odnosima; neke veze prestaju, dok neke druge jačaju.

Devica – zdravlje i rutina

Devicama Pluton menja svakodnevne navike, uvodeći nove rutine koje jačaju njihovo telo i um.

Vaga – kreativnost i izražavanje

Vage doživljavaju buđenje kreativnosti i autentičnosti, dok ljubav i hobiji prolaze kroz duboke promene.

Škorpija – dom i sigurnost

Škorpije menjaju porodični život, osećaj sigurnosti i nasleđe, gradeći temelje za budućnost.

Strelac – misli i komunikacija

Strelčevi transformišu način razmišljanja i komunikacije, prekidajući sve stare obrasce koji ih sputavaju.

Jarac – finansije i vrednost

Jarčevi uče da sigurnost dolazi iz unutrašnje stabilnosti, a ne spoljašnjih izvora.

Vodolija – lični preporod

Vodolije doživljavaju snažan lični preporod, menjajući svoj identitet, izgled i percepciju okoline.

Ribe – duhovni rast

Ribe prolaze kroz unutrašnje krize, isceljenje i jačanje intuicije, otkrivaju svoju duhovnost.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com