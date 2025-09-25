Do 2043. svi znakovi horoskopa dobijaju ono svoje: Pluton u Vodoliji im donosi novu fazu u životu

Talas promene čeka sve!
Astrolozi najavljuju da Pluton u Vodoliji donosi period za velike promene koje će trajati do 2043. godine. Ovaj tranzit utiče na tehnologiju, društvo i inovacije, podstičući ljude da preispitaju ustaljene sisteme i traže nova rešenja, prenosi espreso.co.rs.
Kako će Pluton oblikovati društvo?
Poslednji put kada je Pluton bio u Vodoliji, svet je doživeo revolucije i velike društvene promene. Danas, tranzit nagoveštava napredak u tehnologiji, veštačkoj inteligenciji i klimatske izazove, sa nepredvidivim, ali moćnim posledicama.
Ovan – društveni preporod
Ovnovi će redefinisati svoje prijateljske krugove i kolektivne aktivnosti. Biće im važno da okruženje inspiriše njihov rast i kreativnost.
Bik – karijera i ambicija
Bikovi doživljavaju transformaciju ciljeva i karijere, učeći kako da balansiraju ličnu sigurnost i profesionalne ambicije.
Blizanci – žeđ za znanjem
Za Blizance Pluton otvara vrata novih ideja, putovanja i duhovnog razvoja, podstičući istraživanje i učenje.
Rak – finansije i veze
Rakove očekuju promene u deljenim finansijama i emotivnim vezama, uz potrebu da se oslobode starih poznastava koji su ih kočili.
Lav – partnerstvo i ljubav
Lavovi će prolaziti kroz velike transformacije u ljubavi i poslovnim odnosima; neke veze prestaju, dok neke druge jačaju.
Devica – zdravlje i rutina
Devicama Pluton menja svakodnevne navike, uvodeći nove rutine koje jačaju njihovo telo i um.
Vaga – kreativnost i izražavanje
Vage doživljavaju buđenje kreativnosti i autentičnosti, dok ljubav i hobiji prolaze kroz duboke promene.
Škorpija – dom i sigurnost
Škorpije menjaju porodični život, osećaj sigurnosti i nasleđe, gradeći temelje za budućnost.
Strelac – misli i komunikacija
Strelčevi transformišu način razmišljanja i komunikacije, prekidajući sve stare obrasce koji ih sputavaju.
Jarac – finansije i vrednost
Jarčevi uče da sigurnost dolazi iz unutrašnje stabilnosti, a ne spoljašnjih izvora.
Vodolija – lični preporod
Vodolije doživljavaju snažan lični preporod, menjajući svoj identitet, izgled i percepciju okoline.
Ribe – duhovni rast
Ribe prolaze kroz unutrašnje krize, isceljenje i jačanje intuicije, otkrivaju svoju duhovnost.
