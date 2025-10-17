Do 29. oktobra: 5 znakova ulaze u moćnu promenu – i ništa više neće biti isto

Otkrijte da li ste među onima koje očekuje sudbinski preokret do kraja oktobra.

Ako ste među ovih pet znakova, do 29. oktobra 2025. vas čeka životna prekretnica – i to ne u teoriji, već u stvarnosti. Merkur u Škorpiji, pomrčina Meseca i direktni Pluton donose neočekivane obrte, naročito na polju ljubavi, posla i ličnih odluka. Neki će se osloboditi starih obrazaca, drugi će konačno reći „dosta“ onome što ih guši. A neki – pa, oni će se zaljubiti kao nikad pre.

Koji znakovi će doživeti najveće promene do kraja oktobra 2025?

Bik, Blizanci, Lav, Škorpija i Ribe su u fokusu neba – i to ne bez razloga. Ovi znakovi ulaze u period intenzivne unutrašnje i spoljašnje transformacije. Pomrčina Meseca u Biku otvara stare rane, ali i pruža šansu za isceljenje. Merkur u Škorpiji donosi razgovore koje ste izbegavali. A Pluton? On vas gura da konačno prelomite.

Kako da se pripremim za ove promene ako sam među ovih 5 znakova?

Prvi korak je da priznate sebi šta vas najviše muči. Bez filtera, bez ulepšavanja. Zatim, postavite sebi pitanje koje menja sve: Šta bih uradio/la da me nije strah? Intuicija će vam biti jača nego inače, ali samo ako joj date prostor da se javi. Ako se pojavi osećaj da nešto „nije to“, verovatno i nije. I ne, ne vraćajte se na staro – ono što je puklo, puklo je s razlogom. Promena nije neprijatelj. Ona je saveznik koji vas tera da živite iskreno.

Koje oblasti života su najviše pogođene?

Najveće promene dešavaju se u ljubavi, karijeri i porodičnim odnosima. Za neke, to znači kraj veze koja je odavno izgubila smisao. Za druge, to je nova prilika – posao iz snova, selidba, ili čak dete. Sve što ste potiskivali sada izlazi na površinu. I to nije loše. To je – oslobađajuće.

Kako da iskoristim ovu energiju u svoju korist?

Iskoristite ovaj period za hrabre poteze koje ste do sada odlagali. Pokrenite ono što vas plaši. Recite ono što već dugo ćutite. Oprostite sebi greške iz prošlosti. Zatvorite vrata koja više ne vode nigde. Ne zato što je lako, već zato što je vreme.

Najčešća pitanja o astrološkim promenama do 29. oktobra 2025.

Da li će svi znakovi osetiti promene?

Ne u istoj meri. Ova petorka je pod najjačim uticajem, ali svi ćemo osetiti bar blagi pomak.

Šta ako nisam spreman/na za promene?

Niko nije. Ali promene ne čekaju spremnost – one traže iskrenost.

Da li je ovo loš period?

Ne. Ovo je period čišćenja, hrabrosti i novog početka.

Ako ste Bik, Blizanci, Lav, Škorpija ili Ribe – ne ignorišite znakove. Do 29. oktobra 2025. imate priliku da preokrenete tok svog života. Neće biti lako, ali će biti vredno. A možda, samo možda – biće to najbolja stvar koja vam se desila.

Podelite ovaj tekst sa prijateljem koji je u haosu – možda mu baš ovo treba da čuje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com