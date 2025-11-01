Do februara 2026 sve se menja: Ovi znakovi neće prepoznati sopstveni život

Retrogradni Uran u Biku od novembra 2025. do februara 2026. donosi snažne životne preokrete za četiri znaka.

Ako si Bik, Lav, Škorpija ili Vodolija, pripremi se za period u kojem će se tvoje navike, odnosi i osećaj sigurnosti drastično promeniti. Ono što si do juče zvao „svojim životom“ možda više neće ličiti na tebe – i to je tvoja šansa da ga izgradiš iznova, po sopstvenim pravilima.

Šta se zapravo dešava?

Retrogradni Uran u Biku od 9. novembra 2025. do 4. februara 2026. pokreće duboke promene u oblastima koje se tiču sigurnosti, finansija i ličnog identiteta. Uran je planeta iznenađenja, oslobađanja i revolucije – a kada se kreće retrogradno kroz tvrdoglavi znak Bika, dolazi do sudara između potrebe za stabilnošću i neizbežne promene.

Ako si jedan od četiri znaka – Bik, Lav, Škorpija ili Vodolija – ovo je tvoj period buđenja.

Bik: Kad se tlo pod nogama pomeri

Ti voliš red, rutinu i predvidivost. Ali Uran te tera da se oslobodiš svega što ti više ne služi. Do februara 2026. možeš promeniti posao, preseliti se ili redefinisati šta ti znači sigurnost. Ako si do sada ćutao o svojim potrebama, sada ćeš ih vikati.

Lav: Ego na testu

Lavovi će se suočiti sa izazovima u oblasti samopouzdanja i statusa. Možda ćeš morati da se odrekneš kontrole i naučiš da se osloniš na druge. Uran te poziva da se transformišeš – ne spolja, već iznutra.

Škorpija: Intimnost i istina

Za tebe, Uran u Biku znači preispitivanje odnosa, tajni i emocionalnih veza. Možda ćeš se suočiti sa istinom koju si dugo potiskivao. Do februara, možeš izaći iz toksičnih obrazaca – ali samo ako si spreman da se ogoliš.

Vodolija: Sloboda pod novim uslovima

Iako si Uranov znak, retrogradni hod kroz Bika te izaziva da preispitaš šta za tebe znači sloboda. Možda ćeš shvatiti da si zarobljen u sopstvenim idejama. Do februara, možeš promeniti način na koji zarađuješ, živiš i voliš.

Kako da preživiš Retrogradni Uran u Biku?

Ne opiri se promeni. Uran ne pita da li si spreman.

Prati unutrašnje impulse. Ako osećaš da nešto mora da se završi – verovatno mora.

Zapiši snove, intuiciju, slučajne misli. Uran često govori kroz neočekivano.

Ne donosi impulsivne odluke, ali ne ignoriši znakove.

Retrogradni Uran u Biku menja sve

Do februara 2026. retrogradni Uran u Biku može ti okrenuti život naglavačke – ali ne da bi te kaznio, već da bi te oslobodio. Ako si Bik, Lav, Škorpija ili Vodolija, ovo je tvoj poziv da se probudiš. Nećeš prepoznati sopstveni život – i to je dobra vest.

