Do kraja godine ova 3 znaka dočekuju sreću koja menja život: Stare rane nestaju, a mir konačno dolazi

Zvezde brišu prošlost

Kraj 2025. godine donosi snažne astrološke pomake – Jupiter u Raku, Uran u Blizancima, eklipse koje zatvaraju bolna poglavlja. Za tri horoskopska znaka, ovo je trenutak kada stare rane nestaju, a sreća dolazi u punom sjaju..

Mir dolazi kroz promenu

Ovo nije samo period dobrih vesti – već dubokog emocionalnog isceljenja. Znakovi koji su godinama nosili teret prošlosti sada ulaze u fazu unutrašnjeg mira, stabilnosti i novih početaka.

Ova 3 znaka doživljavaju preokret:

Rak – emotivno ispunjenje i porodična sreća

Jupiter u njihovom znaku donosi zaštitu, širenje i harmoniju. Rakovi osećaju olakšanje, jačaju porodične veze i ulaze u ljubavne odnose koji donose mir. Poslednje eklipse dodatno brišu stare emotivne obrasce.

Lav – izlazak iz turbulencija

Nakon godina izazova, Lavovi konačno ulaze u fazu stabilnosti i priznanja. Na poslovnom planu se otvaraju vrata koja su dugo bila zatvorena, a u ljubavi dolazi osoba koja menja sve.

Ovan – novi početak i jasna vizija

Saturn u Ovnu donosi lekcije, ali uz podršku Urana u Blizancima, Ovnovi dobijaju iznenadne prilike, kreativne proboje i emotivnu jasnoću. Stare rane se zatvaraju, a budućnost postaje svetlija.

Sreća dolazi tiho, ali snažno

Za Rakove, Lavove i Ovnove, kraj godine donosi životnu prekretnicu. Ne samo spolja – već iznutra. Sreća dolazi kroz odnose, odluke i osećaj da su konačno na pravom mestu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com