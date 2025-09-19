Do kraja meseca – neko dobija nasledstvo, neko ostaje bez prebijene pare

Neočekivana nasledstva, prazni novčanici i sudbinski obrti – šta vas čeka do kraja meseca?

Do kraja meseca – sve se lomi. Nekome stiže poziv od notara, nekome opomena iz banke. Ako ste mislili da je septembar dosadan, razmislite ponovo. Ovaj period nosi dramatične obrte – od iznenadnih nasledstava do praznih novčanika i neplaćenih računa.

Ko dobija, a ko gubi?

Astrološki gledano, znakovi koji su pod uticajem Plutona i Jupitera mogu očekivati neočekivane finansijske preokrete. Jarčevi i Rakovi – proverite stare papire, moguće je da se krije nešto vredno. Lavovi i Vodolije, pripremite se za šok – novac koji ste računali možda neće stići.

Nasledstvo koje menja sve

U nekim porodicama stiže vest koja menja odnose – nasledstvo koje nije bilo ni na radaru. Ako ste u procesu ostavinske rasprave, budite spremni na iznenađenja. Neko dobija stan, neko samo dugove. I da, sve se dešava u tišini, bez pompe – dok se vi pitate zašto vas zovu iz advokatske kancelarije.

Bez prebijene pare – realnost za mnoge

S druge strane, mnogi će do kraja meseca osetiti pritisak – računi, krediti, neplanirani troškovi. Ako ste među onima koji se pitaju kako da preguraju do plate, niste sami. Savet: ne ignorišite dugove, već ih stavite na papir. Nekad je prvi korak – priznati sebi da je teško.

Praktični saveti za preživljavanje

– Proverite sve stare papire, posebno ako je neko iz porodice nedavno preminuo.

– Ne ignorišite pozive iz banke – bolje je pregovarati nego bežati.

– Ako dobijete nasledstvo, odmah se konsultujte sa pravnikom.

– Ako ostanete bez para, potražite pomoć – postoje lokalne inicijative koje pomažu.

Do kraja meseca – neko će plakati od sreće, neko od muke. Ali jedno je sigurno: novac dolazi i odlazi, a ono što ostaje je kako se nosimo sa tim.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com