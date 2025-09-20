Do kraja meseca ovi horoskopski znakovi biće na testu života – da li si među njima?

Koji znakovi će do kraja meseca biti na ivici velikih odluka? Proveri da li si među njima.

Do kraja meseca, nebo ne prašta. Neki horoskopski znakovi biće gurnuti u situacije koje ne mogu da ignorišu – bilo da je reč o poslu, ljubavi, porodici ili ličnim granicama. Ako si među njima, pripremi se da doneseš odluke koje menjaju pravac.

Blizanci – vreme je da se izjasniš

Dosta je bilo taktiziranja. Do kraja meseca, Blizanci će morati da kažu šta stvarno misle – bez uvijanja. Biće pozvani da biraju između sigurnog i iskrenog, a to neće biti lako. Ako si Blizanac, pripremi se na razgovore koji bole, ali oslobađaju.

Škorpija – suočavanje sa starim dugovima

Emocionalnim, finansijskim, karmičkim – sve dolazi na naplatu. Škorpije će morati da se suoče sa onim što su gurale pod tepih. Možda će to biti poziv od bivšeg, možda neočekivan trošak. Ali jedno je sigurno – neće moći da pobegnu.

Jarac – test izdržljivosti

Jarčevi će biti stavljeni pred izazov koji traži strpljenje, ali i fleksibilnost. Ako si Jarac, ne pokušavaj da kontrolišeš sve. Do kraja meseca, naučićeš da pustiš, da veruješ i da ne moraš sve sam.

Lav – ego na proveri

Lavovi će biti pozvani da se povuku – da ne budu glavni, da saslušaju, da priznaju grešku. Ako si Lav, ovo je tvoj test poniznosti. Možda ćeš morati da se izviniš, možda da prihvatiš da nisi u pravu. Ali ako prođeš, bićeš jači nego ikad.

