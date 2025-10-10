Do kraja oktobra ovi znakovi će samo gubiti novac, doživeće ozbiljan sunovrat ako ne budu pazili

Prema horoskopu Ovan, Blizanci, Lav, Škorpija i Ribe, u oktobru neće imati sreće kada su u pitanju finansije, gubici su im zapisani u zvezdama.

Napeti planetarni aspekti, retrogradni uticaji i nestabilna energija vode i vazduha stvaraju haotične okolnosti u kojima impulsivnost, idealizam i manjak praktičnosti mogu dovesti do ozbiljnih finansijskih poteškoća.

Ako se prepoznajete među ovim horoskopskim znakovima , vreme je da usporite, razmislite o troškovima i izbegnete rizične odluke.

Ovan – impulsivnost skupo košta

Pun Mesec 17. oktobra snažno utiče na Ovnovu potrebu za dokazivanjem i nezavisnošću. Taj osećaj lako će se pretvoriti u nepromišljeno trošenje i ishitrene odluke. U želji da promene način života ili investiraju u lične projekte, mnogi Ovnovi će verovatno iscrpeti svoje resurse. Mars, njihova vladajuća planeta, pojačava energiju, ali i nestrpljenje, što vodi u rizične poteze.

Savet je jednostavan – zastanite pre nego što posegnete za novčanikom i razmislite dvaput pre svake kupovine.

Blizanci – gubici zbog nepažnje i prevelikog poverenja

Oktobar donosi konfuziju u komunikaciji i poslovnim dogovorima, što će posebno pogoditi Blizance i horoskopske znakove koji neće imati sreće u ovom periodu. Merkur, vladar Blizanaca, nalazi se u napetom aspektu u Vagi, pa su mogući pogrešni proračuni i nejasni dogovori. Blizanci bi lako mogli da potpišu nepovoljan ugovor ili izgube novac zbog previše poverenja u druge. Njihova prirodna radoznalost i potreba da rade više stvari odjednom samo povećavaju rizik od grešaka.

Savet: Važno je da se fokusiraju, provere svaku cifru i izbegavaju obećanja koja zvuče predobro da bi bila istinita.

Lav – želja za luksuzom prazni novčanik

Lavovi žele da zablistaju, ali nažalost naći će se među 5 horoskopskih znakova koji neće imati sreće u oktobru i koji će preterati s troškovima. Bilo da žele da impresioniraju druge ili da sebe nagrade za trud, lako bi mogli da izgube meru. Napet odnos Marsa i Urana upozorava da ne troše više nego što mogu da nadoknade. Ulaganja u izgled, garderobu ili putovanja doneće im trenutni osećaj zadovoljstva, ali i kasnije brige.

Savet: Ključ je umerenost – pravi sjaj dolazi iz samopouzdanja, ne iz računa u minusu.

Škorpija – novac i konflikti idu ruku pod ruku

Ulazak Marsa u znak Škorpije 12. oktobra donosi snažnu energiju, ali i tenzije u oblasti zajedničkih finansija. Moguće su rasprave oko nasledstva, investicija ili novca u partnerskim odnosima. Ako ne pristupe situacijama smireno, Škorpije (kao i ostala 4 horoskopska znaka koja neće imati sreće u oktobru), rizikuju da izgube i novac i poverenje drugih. Potreba da sve kontrolišu može da izazove sukobe, pa je važno da nauče kada da popuste.

Savet: Diplomatičnost i strpljenje sada vrede više od svake sume.

Ribe – dobrodušnost koja skupo košta

Tokom oktobra Ribe će se naći među horoskopskim znakovima koji neće imati sreće. Upravo te osobine mogle bi da dovedu do finansijskih gubitaka. Njihova planeta Neptun je retrogradna, što zamagljuje rasuđivanje i otežava donošenje praktičnih odluka. Mnoge Ribe će imati potrebu da pomažu drugima ili ulažu u neproverene ideje, ali bez realne procene što će učiniti da istanje slamaricu i praktično osiromaše.

Savet: Vreme je da se spuste na zemlju, postave granice i razmisle o sopstvenim potrebama pre nego što pruže pomoć drugima.

(Sensa)

