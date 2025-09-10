Do kraja septembra – ove znakove čeka sudbinski zaokret, turski astrolog otkriva šta dolazi

Sudbinski preokret za Blizance, Device i Strelčeve – astrolog iz Turske otkriva šta dolazi

Do kraja septembra, kako tvrdi poznati turski astrolog Erhan Kılıç, nekoliko horoskopskih znakova ulazi u fazu dubokih promena koje mogu promeniti tok života. Njegova prognoza izazvala je pažnju širom regiona jer se ne radi o klasičnim astro frazama – već o konkretnim upozorenjima i šansama koje ne treba ignorisati.

Ko su znakovi koji ulaze u sudbinski preokret?

Prema Kılıču, najintenzivnije promene očekuju:

Blizance – suočavanje sa istinom koju su dugo potiskivali. Mogući raskidi, ali i oslobađanje.

Device – konačno razrešenje dugih dilema, posebno u vezi sa poslom i porodicom.

Strelčeve – neočekivana prilika za selidbu, promenu karijere ili duboku emotivnu transformaciju.

Ovi znakovi ulaze u period kada se ne smeju oslanjati na stare obrasce. Kako kaže astrolog: „Ako se ne pomeriš – život će te pomeriti.“

Šta konkretno treba da uradiš ako si među njima?

– Ne ignoriši intuiciju – ona će biti glasnija nego inače.

– Zapiši šta ti se dešava – male stvari će kasnije imati veliki značaj.

– Ne vraćaj se na staro – čak i ako deluje poznato i sigurno.

Zašto baš sada?

Astrološki aspekti krajem septembra donose snažan uticaj Plutona i Urana, što znači da se stvari ne menjaju postepeno – već eksplozivno. Turski astrolog upozorava da će mnogi pokušati da se „izvuku“ iz promena, ali da će ih život naterati da se suoče sa sobom.

Sudbinski trenutak koji ne treba ignorisati

Prognoza turskog astrologa izazvala je pažnju ne zbog dramatičnih izraza, već zbog preciznosti u opisu unutrašnjih procesa kroz koje prolaze Blizanci, Device i Strelčevi. Ovi znakovi se nalaze na raskrsnici – između starog koje više ne funkcioniše i novog koje još nije jasno definisano. Promene koje dolaze nisu samo spoljašnje, već duboko lične, i zahtevaju hrabrost da se prepozna trenutak kada više nema povratka. Ako pripadate jednom od ovih znakova, važno je da obratite pažnju na signale – možda je upravo sada vreme za odluku koju ste dugo odlagali.

