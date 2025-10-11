Do Punog Meseca u novembru – 3 znaka doživljavaju čudo koje briše sve što ih je kočilo

Pun Mesec 16. novembra donosi energetski reset za tri horoskopska znaka. Očekujte razrešenje, duhovno čišćenje i oslobađanje od prošlosti.
Pun Mesec ne donosi – on oduzima. Oduzima ono što više ne sme da bude deo vas. Za Device, Škorpije i Ribe, novembarska svetlost ne osvetljava put – ona osvetljava ono što treba da se napusti. U tom napuštanju, rađa se čudo. Ne kao nagrada, već kao razrešenje.
Devica
Tišina se pretvara u jasnoću – misli se raspliću, srce se smiruje
Godinama ste gradili zidove od analize, sumnje, perfekcionizma. Ali pod ovim Mesecom, zidovi se tope.
- Reči koje ste čekali dolaze
- Odgovori se javljaju bez pitanja
- Mir se spušta kao jutarnja rosa
Devica ne mora više da zna – sada sme da oseća.
Škorpija
Dubine se otvaraju – ono što je bolelo sada postaje snaga
U vama su tajne koje ni vi niste želeli da znate. Ali Pun Mesec ne traži dozvolu – on osvetljava sve.
- Rane se pretvaraju u svetionike
- Strah se povlači pred istinom
- Ljubav dolazi bez maski
Škorpija ne mora više da skriva – sada sme da diše.
Ribe
Snovi se pretaču u stvarnost – ono što ste zamišljali sada dolazi
Vi ste verovali kad niko nije. Pun Mesec vas ne nagrađuje – on vas prepoznaje.
- Vizije postaju putevi
- Ljudi dolaze bez objašnjenja
- Duša se vraća sebi
Ribe ne moraju više da čekaju – sada smeju da krenu.
Noć kada se briše prošlost
Pun Mesec u novembru 2025. dešava se 16. novembra, pod snažnim uticajem Škorpije i Marsa. Ova kombinacija donosi duboku transformaciju, oslobađanje i duhovno čišćenje. Ako ste Devica, Škorpija ili Ribe – ne ignorišite znakove. Ovo je vaš trenutak.
Ako ste među njima – čudo je već počelo
Ne morate da se borite više. Pun Mesec briše ono što vas je sputavalo — i otvara vrata koja su godinama bila zatvorena. Ovo nije obična astrološka faza. Ovo je energetski reset. I vi ste pozvani.
