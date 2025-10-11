Do Punog Meseca u novembru – 3 znaka doživljavaju čudo koje briše sve što ih je kočilo

Pun Mesec 16. novembra donosi energetski reset za tri horoskopska znaka. Očekujte razrešenje, duhovno čišćenje i oslobađanje od prošlosti.

Pun Mesec ne donosi – on oduzima. Oduzima ono što više ne sme da bude deo vas. Za Device, Škorpije i Ribe, novembarska svetlost ne osvetljava put – ona osvetljava ono što treba da se napusti. U tom napuštanju, rađa se čudo. Ne kao nagrada, već kao razrešenje.

Devica

Tišina se pretvara u jasnoću – misli se raspliću, srce se smiruje

Godinama ste gradili zidove od analize, sumnje, perfekcionizma. Ali pod ovim Mesecom, zidovi se tope.

Reči koje ste čekali dolaze

Odgovori se javljaju bez pitanja

Mir se spušta kao jutarnja rosa

Devica ne mora više da zna – sada sme da oseća.

Škorpija

Dubine se otvaraju – ono što je bolelo sada postaje snaga

U vama su tajne koje ni vi niste želeli da znate. Ali Pun Mesec ne traži dozvolu – on osvetljava sve.

Rane se pretvaraju u svetionike

Strah se povlači pred istinom

Ljubav dolazi bez maski

Škorpija ne mora više da skriva – sada sme da diše.

Ribe

Snovi se pretaču u stvarnost – ono što ste zamišljali sada dolazi

Vi ste verovali kad niko nije. Pun Mesec vas ne nagrađuje – on vas prepoznaje.

Vizije postaju putevi

Ljudi dolaze bez objašnjenja

Duša se vraća sebi

Ribe ne moraju više da čekaju – sada smeju da krenu.

Noć kada se briše prošlost

Pun Mesec u novembru 2025. dešava se 16. novembra, pod snažnim uticajem Škorpije i Marsa. Ova kombinacija donosi duboku transformaciju, oslobađanje i duhovno čišćenje. Ako ste Devica, Škorpija ili Ribe – ne ignorišite znakove. Ovo je vaš trenutak.

Ako ste među njima – čudo je već počelo

Ne morate da se borite više. Pun Mesec briše ono što vas je sputavalo — i otvara vrata koja su godinama bila zatvorena. Ovo nije obična astrološka faza. Ovo je energetski reset. I vi ste pozvani.

