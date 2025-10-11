Do Punog Meseca u novembru – 3 znaka doživljavaju čudo koje briše sve što ih je kočilo

Foto: Krstarica/AI

Pun Mesec 16. novembra donosi energetski reset za tri horoskopska znaka. Očekujte razrešenje, duhovno čišćenje i oslobađanje od prošlosti.

Pun Mesec ne donosi – on oduzima. Oduzima ono što više ne sme da bude deo vas. Za Device, Škorpije i Ribe, novembarska svetlost ne osvetljava put – ona osvetljava ono što treba da se napusti. U tom napuštanju, rađa se čudo. Ne kao nagrada, već kao razrešenje.

Devica

Tišina se pretvara u jasnoću – misli se raspliću, srce se smiruje

Godinama ste gradili zidove od analize, sumnje, perfekcionizma. Ali pod ovim Mesecom, zidovi se tope.

  • Reči koje ste čekali dolaze
  • Odgovori se javljaju bez pitanja
  • Mir se spušta kao jutarnja rosa

Devica ne mora više da zna – sada sme da oseća.

Škorpija

Dubine se otvaraju – ono što je bolelo sada postaje snaga

U vama su tajne koje ni vi niste želeli da znate. Ali Pun Mesec ne traži dozvolu – on osvetljava sve.

  • Rane se pretvaraju u svetionike
  • Strah se povlači pred istinom
  • Ljubav dolazi bez maski

Škorpija ne mora više da skriva – sada sme da diše.

Ribe

Snovi se pretaču u stvarnost – ono što ste zamišljali sada dolazi

Vi ste verovali kad niko nije. Pun Mesec vas ne nagrađuje – on vas prepoznaje.

  • Vizije postaju putevi
  • Ljudi dolaze bez objašnjenja
  • Duša se vraća sebi

Ribe ne moraju više da čekaju – sada smeju da krenu.

Noć kada se briše prošlost

Pun Mesec u novembru 2025. dešava se 16. novembra, pod snažnim uticajem Škorpije i Marsa. Ova kombinacija donosi duboku transformaciju, oslobađanje i duhovno čišćenje. Ako ste Devica, Škorpija ili Ribe – ne ignorišite znakove. Ovo je vaš trenutak.

Ako ste među njima – čudo je već počelo

Ne morate da se borite više. Pun Mesec briše ono što vas je sputavalo — i otvara vrata koja su godinama bila zatvorena. Ovo nije obična astrološka faza. Ovo je energetski reset. I vi ste pozvani.

