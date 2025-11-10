Dobijaju vetar u leđa: Oni će živeti kao bogovi u drugoj polovini novembra, smeši im se dobitak!

Astrolozi najavljuju da će ovi znakovi u drugoj polovini novembra dobiti vetar u leđa, doživeti procvat u ljubavi i finansijama

Astrolozi najavljuju da će druga polovina novembra doneti vetar u leđa, snažnu energiju i pozitivne promene za određene horoskopske znakove.

Period pred kraj meseca biće obeležen novim prilikama u ljubavi i finansijama, a pet znakova posebno će osetiti blagodeti kosmičkih uticaja.

Bik – stabilnost i nagrada

Za Bikove, novembar donosi finansijsku sigurnost. Posao koji su dugo gradili sada počinje da daje rezultate. U ljubavi, očekuje ih mir i podrška partnera, što dodatno jača osećaj stabilnosti.

Lav – ljubav na prvom mestu

Lavovi će u drugoj polovini meseca biti okruženi romantičnom energijom. Mnogi će započeti novu vezu ili produbiti postojeću. Novac dolazi kroz kreativne projekte, pa je važno da se oslone na svoj talenat.

Škorpija – vreme transformacije

Škorpije ulaze u fazu ličnog preporoda. Osećaće se snažnije i sigurnije u donošenju odluka. Finansijski, mogu očekivati iznenadne prilike, dok u ljubavi dolazi jasnoća i iskrenost.

Jarac – vetar u leđa

Jarčevi će konačno videti plodove svog rada jer će dobiti vetar u leđa. Poslovni projekti donose stabilan prihod, a u ljubavi se otvara prostor za iskren razgovor i jačanje veze. Ovaj period naglašava važnost strpljenja.

Ribe – intuicija vodi ka sreći

Ribe će se osloniti na svoju intuiciju, koja ih vodi ka pravim odlukama. Novembar donosi prilike za dodatnu zaradu, dok u ljubavi dolazi toplina i podrška partnera.

Druga polovina novembra biće posebno povoljna za Bikove, Lavove, Škorpije, Jarčeve i Ribe. Novac i ljubav dolaze u fokus, a kosmička energija podstiče rast i sreću. Za ostale znakove, ovo je idealan trenutak da se inspirišu i pripreme za sopstvene promene koje dolaze.

