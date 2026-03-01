Dobra energija donosi blagostanje za ova 3 kineska astro znaka, privlače sreću i dobrobit cele naredne nedelje

Naredne nedelje, od 2. do 8. marta, Konj, Svinja i Zec privlače izuzetnu sreću i dobrobiti. Dobra energija donosi im napredak i mir.

Dobra energija donosi blagostanje za ova tri kineska horoskopska znaka. Privlače neverovatnu sreću i blagostanje od 2. do 8. marta 2026. Energija se pomera iz Dži-Čou bika u Geng-Jin energiju tigra sredinom nedelje.

Od 2. do 5. marta, Jin prijemčiva energija vas poziva da budete prijemčivi i negovatelji. 5. marta se dešava „buđenje insekata“, pozivajući više asertivne energije. Mesec se menja u Jang i energiju tigra 6. Dakle, do pomračenja Meseca punog Meseca, ponašajte se uzdržano, ali nakon toga, slobodno težite novim ciljevima.

Najbolji dan u nedelji za sreću i dobrobit je 8. mart. Očistite prag svog doma 7. da biste primili dobru energiju.

Budite otvoreni za primanje ponuda i prilika u ponedeljak. U utorak, 3., budite produktivni i ne sedite. U sredu, 4. i četvrtak, 5., postupajte oprezno, jer su oba dani zatvorenih prostora. U petak, 6. marta, započnite novi cilj. Subota je za uklanjanje prepreka, a nedelja je za delovanje u skladu sa vašim planovima.

Da vidimo kako deluje dobra energija i šta čeka tri znaka kineskog horoskopa koja privlače sreću i dobrobit tokom cele nedelje.

1. Zec – obilje stiže u obliku sreće, radosti i željenih poziva

Postoji nekoliko načina da privučete sreću i obilje, a tokom nedelje 2. marta, otkrićete da je povlačenje jedan od njih. Nakon što se udaljite od izvora negativne energije, dešava se magičan trenutak kada se pojavljuje vaša zona genijalnosti. Lične granice koje uspostavite ove nedelje omogućavaju vam da zaštitite svoje vreme i energiju. Reći ne se pokazuju korisnim. Sreća vam dolazi. Obilje voli prostor za širenje, a vi mu dajete prostor u svom životu.

Dva dana kada ćete verovatno zatvoriti vrata problemu ove nedelje su 4. i 5. mart. Osetićete apsurdnost dinamike moći. Kada se osećate primoranim ili primoranim da idete protiv svoje intuicije, prekinućete vezu. Ono što ne funkcioniše u vašu korist šteti i drugima. Ovaj jedan čin karmički je dobar potez. Nema više preteranog izvinjavanja ili objašnjavanja. Šta reći? Radite ono što treba da uradite.

Dobra energija smanjuje stres, a više obilja stiže u obliku sreće, radosti i željenih poziva. Ponašanje ljudi se poboljšava, omogućavajući kreativnosti da teče. Mašta na visokom nivou poziva sreću. Osećate se emocionalno lakše i učite dobar savet od znaka psa.

Nošenje plave boje pojačava sve što je dobro u vašem životu. Ako je imate, izaberite teget za duboki mir i duhovnu samokontrolu.

2. Svinja – stvari se poboljšavaju

Merkur je retrogradan, kao i Jupiter. Ove dve planete ističu kako ove nedelje privlačite obilje i sreću u svoj život. Ostvarujete prinose. Novac vam se vraća, a prilike se predstavljaju u novom svetlu. Vraćate se onome što ste započeli, ali sada je drugačije. Slučajno, i vi ste.

Učite da nema ništa loše u vraćanju svog ličnog prostora. On je s pravom vaš, pa se oseća ispravno. 2. marta, projekat se vraća odmah nakon što kažete ne nečemu što niste želeli da uradite. Dobra vest je da izgubljeni novac dolazi sa njim.

Do kraja ove nedelje videćete kako vam se prošlost i sadašnjost isplate. Imaćete priliku da ponovo pregovarate o lošem ugovoru. Videćete kako se stvari poboljšavaju.

Najbolja boja za nošenje ove nedelje je smaragdno zelena, za rast, a vaš najbolji saveznik je Koza zbog njihove ljubaznosti.

3. Konj – obilje voli jednostavnost

Stvoreni ste za akciju, Konju, tako da ove nedelje privlačenje obilja i sreće zahteva da idete protiv svoje prirode. Morate usporiti i raditi malo manje. Morate da se probijete kroz nelagodnost tišine da biste došli do dobrih stvari. Obilje voli jednostavnost. Nedostatak buke je bojni poklič za bogatstvo.

Što ste tiši u svom duhu, to vaš unutrašnji glas postaje glasniji. On vas usmerava i pomaže vam da znate koje smetnje blokiraju vaš napredak. Kada se jednom pojednostavite, vidite kako vaši napori rastu.

Vaš najbolji dan ove nedelje je 7. mart, jer na ovaj dan završavate neželjenu obavezu. Kada se ovaj problem reši, zamah se povećava, kao magijom. Šta god da je u pitanju, osoba, mesto ili stvar, otvara se jasniji put.

Da biste pojačali ovu želju za manje, nosite belo kao simbol čistoće. Ako je moguće, provedite vreme sa Pacovom, koji razume kako da ukloni stvari koje tu ne pripadaju.

