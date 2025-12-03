Dobra vremena počinju za 3 znaka, univerzum im čuva leđa tokom retrogradnog Jupitera

Ovan, Rak i Lav dobijaju karmičku zaštitu počev od srede, 3. decembra. Počinju dobra vremena za njih. Tokom retrogradnog Jupitera, univerzum im čuva leđa.

3. decembra 2025. Ovan, Rak i Lav dobijaju prilično veliku karmičku zaštitu. Retrogradni Jupiter donosi promenu zamaha, ali ne onu koja nas usporava. Umesto toga, vodi nas ka unutra kako bismo mogli da prepoznamo mogućnosti koje se već formiraju oko nas.

Ovo je period rekalibracije, a rezultati su lični rast. Retrogradni Jupiter donosi uvid, a ovaj dan nam pokazuje koliko nam je dobro.

Jupiter je uvek povezan sa srećom i širenjem, a za ove astrološke znake, dobra vremena su tek počela.

I to je dobra stvar jer je sezona, zar ne? Bliži se kraj godine i želimo da prikupimo svu pozitivnu energiju koju možemo. Univerzum je na našoj strani u ovom slučaju, pružajući nam karmičku zaštitu.

1. Ovan – instinkti su vam dobri

Retrogradni Jupiter vam pomaže da razumete vrednost vremena, Ovne. Sada prepoznajete da se ono što je nekada izgledalo zaglavljeno zapravo spremalo da poleti u obećavajućem pravcu. Motori su se tek ubrzavali. 3. decembra se dešava nešto što vam pokazuje da su vaši instinkti sve vreme bili u pravu. Aha! Vidite gde vaša energija pripada, a gde ne.

Ova promena načina razmišljanja vas osnažuje i vraća vam zamah. Do kraja dana, osećaćete se obnovljeno, fokusirano i spremno da zakoračite u sledeću fazu. Imate planove, Ovne, i nameravate da ih sprovedete do kraja. Univerzum je na vašoj strani i ovo je samo početak jače ere za vas.

2. Rak – birate bolji život

Rakovi, retrogradni Jupiter čisti vaš um i pomaže vam da shvatite šta vam je zaista potrebno da biste bili srećni. Šta god da vas je iscrpljivalo, sada osećate potrebu da to presečete u korenu. Ovaj uvid vodi do značajne prekretnice.

3. decembra ćete primetiti da je vaš um usmeren ka utešnim mislima. To znači da svesno birate da zanemarite previše negativno. To je odlična ideja, Rakovi. Držite se tog plana.

Odvojićete se od problema koji vam previše oduzimaju i na kraju ćete se osećati prilično dobro u vezi sa sobom što imate hrabrosti da to učinite. Nova era počinje kada počnete da birate da živite svoj život sa više namere.

3. Lav – vaša moć je u istini

Retrogradni Jupiter vas podseća da živite u sadašnjosti i da je u redu da ne razmišljate stalno o budućnosti. Budućnost ne postoji od sada, a decembar je, zato uživajte u onome što imate dok je ovde. Shvatićete da vaša moć dolazi od toga da budete prisutni sa svojom istinom.

3. decembra dobićete talas jasnoće koji će vam vratiti samopouzdanje i sposobnost da jednostavno idete sa tokom. Bilo da je u pitanju inspiracija, uveravanje ili obećavajuća ideja, nešto vas podseća da ste na pravom putu.

Ova nova era moći je o samopoštovanju i odlučnom kretanju. Univerzum vam čisti put. Trenutak je sada!

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com