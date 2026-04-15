Dobre stvari dolaze za 3 znaka od 15. aprila, konačno odlazi sve što ih je sputavalo

Posle 15. aprila 2026. godine, dobre stvari dolaze na svoje mesto za tri horoskopska znaka. Malo po malo, počinjemo da napredujemo ka nečemu većem.

Bez obzira na naše ciljeve, stičemo osećaj da tokom opadajućeg polumeseca u Ribama možemo stići tamo u jednom komadu. Za tri horoskopska znaka, ovaj dan je dan kada treba da izdržimo i verujemo da će sve biti u redu. Energija Riba koja nas prati je ovde sa dobrim razlogom.

Naš napredak može biti spor, ali je kontinuiran i odlučan. Tada vidimo da je sve kroz šta smo prošli imalo svrhu. Naše borbe i naporan rad nisu bili besmisleni. Ono što sada doživljavamo je vredno truda.

1. Bik – strah više ne postoji

Postoji nešto što već neko vreme želite da prebolite. Tokom opadajućeg polumeseca u Ribama, konačno prevazilazite tu prepreku. Strah koji vam je stajao na putu više ne postoji, i to vam omogućava da krenete napred.

Tokom ovog mekog, ljubaznog tranzita Riba, možete videti kako ravnoteža igra ulogu u vašem prelasku iz straha u prihvatanje. Recimo, na primer, da ste se plašili letenja. Tokom ovog lunarnog tranzita, vaša ljubav prema putovanjima nadmašuje vaš strah.

Dakle, napredak je postignut, i to je ona vrsta koja vas nastavlja učiti novim lekcijama o sebi. Obratite pažnju na sve što vas okružuje i rastete iz svog iskustva. Verujte da sve dobre stvari dolaze na svoje mesto tačno onako kako treba.

2. Vaga – vreme je da probijete oklop

Na današnji dan želite da uradite nešto što u prošlosti niste ni smeli da pokušate da postignete. Sada, tokom opadajućeg polumeseca u Ribama, ono što vas je sputavalo više ne deluje relevantno.

Tokom ovog lunarnog tranzita, vreme je da probijete ljušturu koja vas je držala na mestu, znajući da sloboda leži sa druge strane. Jedva čekate da ovo iskusite.

U sredu ćete konačno moći da se otresete poslednjeg uporišta koje vas je sputavalo. Dobijate ukus kako je biti potpuno slobodan, i to je neverovatan osećaj. Nećete se uskoro odreći ove slobode.

3. Vodolija – dobre stvari dolaze na svoje mesto

Vi ste prvi koji priznaje da možete da se zanesete nečim do tačke u kojoj pravite vrlo malo napretka. Ne osećate se uvek dovoljno hrabro da krenete napred, ali sve se to menja tokom ovog tranzita Riba.

Ovaj dan i opadajući polumesec u Ribama inspirišu vas da krenete dalje sa svojim životom. Takođe vam nude vrata koja vode ka tom drugom mestu o kome ste samo sanjali. Sve dobre stvari dolazei na svoje mesto, zato se ne bojte da prođete kroz ta vrata.

Konačno, granice između fantazije i stvarnosti više nisu zamagljene. Sada možete napraviti taj poslednji skok u stvarnost koju zaista želite da doživite. Ovo je vaša velika šansa i nameravate da je iskoristite.

