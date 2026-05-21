Dobre stvari konačno dolaze na red za 3 znaka od 22. maja, u petak kompromis donosi uživanje

Rak, Devica i Strelac konačno će početi da uživaju. Dobre stvari konačno dolaze od petka 22. maja.. Kompromis ih vodi do zadovoljstva.

Posle 22. maja 2026. godine, dobre stvari konačno dolaze na svoje mesto za tri horoskopska znaka. Sunce formira konjunkciju sa Uranom, podstičući vas da razmišljate van okvira.

Ovo poravnanje nam pomaže da prihvatimo mane ljudi do kojih nam je stalo i da praktikujemo radikalno prihvatanje. Energija koja se pojavljuje u petak takođe postavlja ogledalo pred nas, tako da se i mi možemo pridružiti prihvatanju.

Ovi astrološki znaci to posebno snažno osećaju u petak. Otkrivamo šta nam kompromis može doneti i kako on zapravo može poboljšati našu trenutnu situaciju.

1. Strelac – strpljivo do sjajne atmosfere

Možda jedva čekate da izađete napolje i doživite neku vrstu divlje avanture. Pa ipak, vaš romantični partner ili najbolji prijatelj i dalje pomalo okleva. To je u redu, jer njihova osećanja ne dolaze niotkuda. Imaju raspored koji se mora poštovati i sasvim su srećni da vas puste da idete sami ili da vs zamole za strpljenje.

Kada Sunce u petak formira konjunkciju sa Uranom, strpljenje je odgovor. Dobićete sve sjajne avanture koje želite, ali čekanje ih čini još posebnijim. Dobre stvari konačno dolaze i počinju da se dešavaju tek kada prestaneš da ih požurujete.

2. Devica – šansa da pokrenete nešto što niste smatrali mogućim, nemojte da se plašite

Jedan od razloga zašto ste tako čvrsto vezani za to da radite stvari na svoj način je taj što se na nekom dubokom nivou plašite da isprobate nove stvari. Potrebna vam je ogromna količina nerava da biste izašli iz svoje zone udobnosti. Ipak, to ne znači da ste zaglavljeni ili da ne želite da radite nove stvari. To samo znači da vam je potreban mali podsticaj od prijatelja ili člana porodice.

U petak, univerzum pruža preko potreban podsticaj. Astrološka energija petka vam pokazuje da ako delujete sada, možda ćete dobiti nešto što ste oduvek želeli. Ovo je vaša šansa da krenete za snom koji nikada niste smatrali mogućim. Možete to! Ne dozvolite da vas strah sputa.

3. Rak – otkrivate optimizam za budućnost

U petak konačno sebi dozvoljavate da razmišljate van okvira, i to je veliko za vas. Ta kutija je postala zaista zagušljiva i vreme je da je razbijete na komade. Štaviše, nećete se uskoro vratiti u tu kutiju. Kada Sunce formira konjunkciju sa Uranom, otkrivate koliko je svet ogroman i koliko pozitivna izgleda budućnost.

Konačno sebi dozvoljavate da imate nadu, a to omogućava da se velike stvari dese. Ovo je veoma posebna energija za vas, jer vam zaista omogućava da oslobodite svoj um. Uran je poznat kao veliki buditelj, jer donosi iznenadne promene i pobunu. Ovo je upravo ona vrsta energije koja vam je bila potrebna. Sada širite horizonte i sve je dobro!

