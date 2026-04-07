Dobre stvari konačno počinju da se dešavaju za 3 znaka posle 7. aprila, nema više malera!

Osmeh se vraća na lice Riba, Ovna i Lava, Sve ono što im je kvarilo raspoloženje prestaje. Dobre stvari konačno su došle na red od 7. aprila.

Posle 7. aprila 2026. godine, dobre stvari konačno počinju da se dešavaju za tri horoskopska znaka. Napokon vide kraj svojim mukama i problemima.

Opadajući Mesec u Strelcu donosi nalet pozitivne energije, pokazujući nam da nije sve tako loše kao što mislimo. Iako stvari koje su se dosad dešavale nisu bile potpuno divne, uvek ima vremena da se to promeni. I baš to ćemo i učiniti.

Moramo verovati da se stvari zaista mogu promeniti. Još uvek smo ovde, živi, zdravi i napredujemo. Sve će konačno biti u redu.

1. Ovan – jedna sitnica vraća vas na pravi put

Ponekad je sve što vam zaista treba trenutak kada samopouzdanje preuzme kontrolu! Vratili ste se na pravi put. Tako to ide sa tobom. Potrebna ti je samo sitnica, i onda sve dođe na svoje mesto.

Zaista, nema ništa kao malo energije Strelca da se ponovo osećaš dobro. Oduvek si bio takav. Najmanji tračak nade otvara tvoj svet mogućnostima i sreći. Srećom, Mesec u Strelcu donosi više od malo optimizma.

7. aprila ne želiš da se dalje prepuštaš osećanjima negativnosti. Dosta ti je i odradio si svoje vreme. Sada želiš da razmišljaš pozitivno i da okusiš vazduh slobode. Dobre stvari konačno se dešavaju i sve je dobro u tvom svetu, zato živi tako!

2. Lav – mračni dani su prošli

Tokom opadajućeg Meseca u Strelcu 7. aprila, dobijaš znak iz univerzuma koji ti govori da su mračni dani na zalasku. Obećava da se period nade i ljubavi konačno vraća.

Ako postoji jedna stvar vas odmah oraspoloži, to je videti ljude kako se smeju i osmehuju. To je zarazno za vas. Obožavate da se nalazite među ljudima koji su srećni i žele da podele tu sreću.

U utorak se nalazite u jednoj takvoj poziciji, i to je upravo ono što će vas pokrenuti na novi način razmišljanja. Osećate se pozitivno i puno nade. Sve dolazi na svoje mesto i ništa vas sada neće obeshrabriti.

3. Ribe – nema razloga za brigu

Od 7. aprila doživljavate nešto što vam daje do znanja da ste bezbedni. Takođe vam pokazuje da je sve u vašem svetu u procesu poboljšanja. Dobre stvari konačno su opet tu.

Prema tome, nema razloga za brigu, uprkos negativnosti u svetu oko vas. Tokom opadajućeg Meseca u Strelcu, birate da se oslobodite osećaja očaja i beznadežnosti. Želite srećan život i zato se držite te ideje. Vi ste tvorac sopstvene sreće i sada kada to znate, vredno radite da biste je održali.

