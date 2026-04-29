Dobre stvari stižu za 3 znaka 30. aprila, Mesec u Škorpiji donosi osećaj sigurnosti

Dobre stvari dešavaju se Ribama, Lavu i Biku 30. aprila. Mesec u Škorpiji donosi im jednostavnost i osećaj da će se sve dobro završiti.

Posle 30. aprila 2026. godine, dobre stvari stižu na svoje mesto za tri horoskopska znaka. Kada Mesec izađe iz Vage i uđe u Škorpiju, dobijamo osećaj da će sve biti u redu.

Ovaj lunarni tranzit nam daje viziju. Vidimo budućnost i verujemo da može biti sve što želimo. Sva drama i podele su iscrpljujuće. Želimo da nam se život vrati, a da bi se to dogodilo, moramo verovati da će sve biti u redu. Verujemo u pozitivnu budućnost i tako će i biti.

1. Bik – jednostavnost je današnja lekcija

Na današnji dan se dešava nešto zanimljivo, a sve je u vezi sa tajmingom. Naići ćete na nešto što će da vas nasmeje i na kraju imate fantastičan dan zbog toga. Zaista je tako jednostavno.

Jednostavnost je veliki deo lekcije ovog dana za vas, Bikove. Skloni ste da komplikujete stvari, ali to vam ne služi uvek dobro. To su sitnice, kako kažu, a tokom Meseca u Škorpiji, te sitnice vam stavljaju veliki osmeh na lice.

Dakle, jedna stvar vodi do druge, i pre nego što se osvestite, radujete se budućnosti, umesto da je se plašite. Dobre stvari stižu i sklapaju se pred vašim očima. Sve će biti u redu!

2. Ribe – prebrodili ste oluju

Nakon što ste prošli kroz ogroman proces isceljenja, sada se osećate spremno da krenete dalje. Uspeli ste. Prebrodili ste oluju i sada ste ovde, osećate se dobro i sjajno. Kakvo dostignuće!

Na današnji dan, kada Mesec pređe iz Vage u Škorpiju, vidite koliko ste zaista jaki. Ne radite ništa posebno da biste dobili taj osećaj. To ste jednostavno prirodno, čak i ako ste tu činjenicu na neko vreme zaboravili.

Imate taj duboko ukorenjen osećaj da će sve biti u redu i ne puštate ga. Svet je pun negativnosti, ali niko vam to ne može oduzeti, a to vam daje još više odlučnosti.

3. Lav – negativna energija nestaje

U četvrtak, kada Mesec pređe iz Vage u Škorpiju, doživljavate oslobađanje negativne energije. Bukvalno se osećate kao da ste se upravo prijavili za nekoliko nedelja spa terapije. To je toliko olakšanje.

Stvari jednostavno idu dobro, Lave, i umesto da budete skeptični prema tome, birate da razmišljate pozitivno. Na kraju krajeva, vi ste prirodno srećna i optimistična osoba. Zaista ne vidite razlog da dovodite u pitanje dobre stvari u svom životu.

Ne postoji ništa što može čak ni da ogrebe mehur sreće u kome se trenutno nalazite. Vi ste zaduženi za ono što ulazi, a šta izlazi, i sigurno ne nameravate da dozvolite da bilo šta negativno pronađe put unutra. Volite život i znate u svom srcu da će sve biti u redu. U to ne sumnjate.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com