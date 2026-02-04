Dobre vesti konačno za ova 3 znaka, doživeće sreću koju već dugo nisu imali

Tri horoskopska znaka doživeće sreću koju nisu osećali neko vreme. Čini se kao da život i dalje ima iznenađenja i da nisu sva bolesna i teška, dobre vesti konačno pristižu.

Uran direktno ponovo pokreće proces koji nas dovodi do toga da konačno oslobodimo sve te nagomilane napetosti. Donosi iznenadni uvid, neočekivano olakšanje i emocionalne prodore. To znači da tuga nestaje.

Za tri horoskopska znaka, težina gubi moć nad nama, a radost se vraća. Sjajno je ponovo se osećati tako lako i bezbrižno. Sreća dolazi ovog dana, i mi je ponovo dočekujemo raširenih ruku. Ne moramo biti na oprezu ovog dana. Možemo se opustiti i verovati da je tuga koja nas je obuzela bila samo greška u matrici.

1. Blizanci – čućete dobre vesti

Za vas, sreća se vraća kada čujete neke dobre vesti. To nisu vaše prosečne svakodnevne informacije. To je ona vrsta iznenađujućih vesti koje donosi samo direktan Uran.

4. februara, ponovo kažete da radosti, jer ona preuzima ceo vaš svet. Na ovo niste navikli, ali to neće zaustaviti sreću. To je stvarno i pokazuje kako da ispratite vašu tugu do vrata. Zbogom!

Kada se zbunjenost rastvori, nestaje i težina i osećaj straha. Osećate se lakše jer je vaš um konačno slobodan da krene napred. Ovaj tranzit vam pokazuje da u životu postoji mnogo više od osećaja tuge i depresije.

2. Škorpija – jedan je život

Ovaj tranzit prekida emocionalni zastoj, Škorpije. 4. februara, Uran direktno vam pomaže da shvatite da niste zaglavljeni. U stvari, idete negde pozitivno i srećno. Tuga jednostavno više nije način života.

Neko vas susreće na pola puta tokom ovog vremena. Ovo vam pokazuje da ako ste otvoreni za ljubav i toplinu, to se zapravo manifestuje za vas kao stvarnost. Dakle, možda samo treba da promenite svoj stav i prihvatite pozitivno razmišljanje.

Ovaj tranzit vam vraća kontrolu nad vašim emocionalnim prostorom kako bi sreća mogla da zameni tugu u vašem životu. Jedan je život. Zašto se mučiti da tuzi dajete još jedan trenutak svog dragocenog vremena? Dozvolite sreći da se vrati.

3. Ribe – sreća vas ponovo prati

Sreća vam se vraća kada odlučite da jednostavno oslobodite tugu u svom životu. Da, to je lakše reći nego učiniti. Ali, opet, vi ste jaka osoba i vaš um teži da vas odvede na više nivoe kad god vam je zaista potreban.

4. februar je jedan takav dan. Uz pomoć Urana direktno, pratite svoj um sve do tog isceliteljskog mesta. To je mesto gde se tuga oprašta od vas sa ljubavlju, a sreća ponovo ulazi u vaš život.

Nema više žaljenja i nema više osvrtanja na prošlost kao da je to jedina stvar na svetu koja vas definiše. Ponovo se osećate inspirisano, i taj osećaj vas vodi negde gde je bolje. Doživljavate sreću koju niste osećali dugo vremena.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com