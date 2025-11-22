Dobre vibracije i najbolje horoskope ima danas ovih 5 znakova, imaće savršen dan!

Retrogradni Merkur stupa u podržavajući odnos sa retrogradnim Saturnom u Ribama. Dobre vibracije za Vagu, Vodoliju, Jarca, Blizance i Device

Savršen dan za Blizance, Device, Vage, Vodolije i Jarca u subotu. Dve retrogradne planete donose dobre vibracije ovim astrološkim znakovima. Ovih pet horoskopskih znakova imaju najbolje horoskope za 22. novembar 2025. godine. Dugo se nisu osećali ovako fenomenalno.

Retrogradni Merkur stupa u podržavajući odnos sa retrogradnim Saturnom u Ribama. Ova energija u subotu olakšava donošenje ključnih odluka i osećaj dobrog osećaja u vezi sa vašim izborima kada ove planete rade zajedno.

Saturn vam pomaže da otklonite probleme, a Merkur vam daje osetljivost da pronađete rešenja za probleme sa kojima se danas suočavate.

Može se pomeriti granica koja sprečava da bilo šta poremeti vaš osećaj unutrašnjeg mira. To je savršen dan za ove astrološke znake, a evo i razloga zašto donosi dobre vibracije, prema astrologiji.

1. Blizanci – uspeh kroz samopoštovanje

Kada donosite odluku, drugima može izgledati da delujete ishitreno, ali istina je da u poslednje vreme mnogo više razmišljate, a manje reagujete. Retrogradni Merkur je vreme za istraživanje svog srca i duše. Naučili ste šta treba da znate da biste poboljšali svoj život.

Danas vam je najbolji horoskop, počinjete da pokrećete nekoliko stvari, počevši od samopoštovanja. Kažete ne zadacima koji nisu u skladu sa vašim ličnim ciljevima. Deluje pomalo rizično, ali se zalažete za sebe i sve se sredi. Niko se ne oseća uznemireno, a ljudi razumeju i poštuju vaše odluke.

Na kraju dana, imate dobre vibracije i energiju koja vam je potrebna za trening. Vaše telo se oseća odlično! Posao je odličan, a sve ostalo kao da dolazi na svoje mesto bez mnogo pompe.

2. Devica – tišina spas od greške

Ne volite da se otvarate bez razmišljanja o implikacijama svojih reči. Tokom retrogradnog Merkura, shvatate da ste bili veoma blizu da govorite sa mesta koje ne bi pomoglo vašoj vezi. Nešto u vašem srcu vas podstiče da ćutite i to vas spasava od greške. Tišina koju praktikujete daje prijatelju prostor da se otvori i podeli tajnu koju niste znali.

Shvatate da su prolazili kroz težak period. Dobra vest je da možete pomoći. Neverovatno je videti koliko ste duboko intuitivni na dan kao što je današnji. Ali malo strpljenja sa sobom i situacijom otvara put zrelosti na višem nivou i čini da želite da više vežbate tu istu veštinu u budućnosti.

3. Vaga – uklanjaš sve prepreke za blagostanje

Ljudi ne vide uvek koliko truda ulažeš da bi bila zdrava osoba. Pa ipak, mnogo radiš iza kulisa. Trudiš se da jedeš pravu hranu ili ustaješ i šetaš ako si previše sedela. Brineš se o budućnosti i želiš da budeš najjača verzija sebe.

U subotu vidiš novi način da uštediš vreme i da više toga slobodno uložiš u sebe. Retrogradni Merkur otvara tvoje srce mudrosti koja je duboka i duševna, a kada se uključiš u Saturn, prepreke blagostanju su vidljive. Uklanjaš ih.

Danas je dobar dan jer se poboljšavaš, štedeći vreme i izbegavajući buduće probleme. Sve je to u skladu sa tvojim ciljevima. Život je sjajan, a ti si na putu ka većem blagostanju i samodovoljnosti.

4. Vodolija – radiš ono što voliš i to donosi radost

Imaš najbolji horoskop jer konačno shvataš da si oduvek želeo/želela da radiš negde gde se osećaš srećno. Teško je pronaći dobre poslove, a čak i sjajan posao ima svoje uspone i padove. Danas se tvoje mesto u svetu oseća sigurno. Osećaš se cenjeno na svom radnom mestu, a ljudi prepoznaju izvrsnost koju pružaš kada si tamo.

Ljudi ti se obraćaju sa važnošću. Čuješ da ćeš uskoro dobiti povišicu ili bonus kako bi platio/platila račune i kupio/kupila poklone tokom praznika. Možda ćeš čak imati sreće na ručku sa nekim u redu ispred tebe ko će platiti unapred i preuzeti račun. Zvezde ti se poklapaju i sve se oseća odlično jer si bezbedan/sigurna.

5. Jarac – poslušaj srce i otkrićeš prijatelja koji donosi uspeh

Spreman da dobiješ najbolji horoskop koji si imao u poslednje vreme? Pa, držiš svoj krug prijatelja čvrsto u krugu i voliš da veruješ samo ljudima sa kojima si izgradio dugogodišnju vezu. Ali 22. novembra dobijaš predosećaj da je neko koga si nedavno upoznao ugledna osoba. Osećaš neobjašnjivu vezu kao da je predodređen da bude u tvom životu i spuštaš gard. Slušanje svog srca vodi te putem otkrića.

Otkrivate da postoji svrha vaše veze koja se proteže daleko izvan vašeg razumevanja. Shvatate da se otkriva duhovni razlog. To obnavlja vašu veru u ljude. Možda ćete biti pozvani da učestvujete u aktivnosti izgradnje nasleđa koja stvara ogroman uticaj na svet, za cilj koji vam je drag srcu. Kada o tome objavite na društvenim mrežama, haštag #blagosloven će biti iznad vaših najluđih snova.

(Krstarica/YourTango)

