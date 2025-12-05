Dobre vile horoskopa: Ljudi čiste duše – oni uvek koja plaćaju cenu tuđe nepravde!

Postoje ljudi koji nose ogromno srce, ali i tešku sudbinu. Uvek su tu za druge, baš kao dobre vile, čak i kad njih niko ne razume.

Oni vole iskreno, veruju slepo i nikada ne žele zlo – a ipak, život ih često gazi, razočarava i ostavlja bez objašnjenja.

Astrologija kaže da nije slučajno: postoje tri horoskopska znaka koji gotovo uvek ispaštaju ni krivi ni dužni. Njihova duša je čista, ali upravo ta čistoća ih najviše košta.

To su oni koji sve osećaju dublje od drugih, kojima tuđa bol postaje sopstvena, koji ne znaju da budu hladni ni kad bi trebalo.

Rak

Rak je znak koji sve radi iz srca. Njegov svet je satkan od emocija, sećanja i ljudi koje voli. On je onaj koji pamti tuđe rođendane, koji se javi prvi, koji brine i kad nema razloga. Ali to isto srce koje ga čini divnim, čini ga i ranjivim. Rak ne zna da postavi zidove, ne zna da kaže „dosta“ – on prašta i kad ne bi trebalo, pruža ruku i onima koji su ga povredili.

Ispod njegove mirne površine krije se more emocija. Kad voli, voli celim bićem, a kad pati – to traje dugo i duboko. Rak je znak koji će uvek pokušati da spase odnos, čak i kad je odavno izgubljen. Njegova dobrota poput dobre vile ga često košta – i to najviše boli.

Ribe

Ribe su večiti idealisti Zodijaka. One svet posmatraju srcem, ne razumom. U njihovom svetu svi imaju dobre namere, svaka priča ima srećan kraj, a ljubav može da izleči sve. Nažalost, stvarnost nije tako nežna za njih dobre vile. Ljudi često iskoriste njihovu dobrotu, odu, a Ribe ostanu da se pitaju gde su pogrešile.

One su one koje praštaju, koje razumeju i opravdavaju, čak i kad su povređene. Ribe veruju u čuda, ali svet retko uzvraća istom merom. Njihova empatija je ogromna, ali ih često vodi u patnju. Iako deluju krhko, one nose snagu koju retko ko vidi – snagu da se ponovo uzdignu, nasmeju i vole, iako su već hiljadu puta bile razočarane.

Vaga

Vaga je znak koji mrzi nepravdu, svađe i sukobe. Ona u svemu traži mir, ravnotežu i lepotu. Ali svet nije uvek skladan, a kad dođe do haosa – Vaga često preuzima tuđu odgovornost. Umesto da pusti druge da se bore, ona pokušava da izgladi sve, da smiri situaciju, da zaštiti sve strane.

Zbog te svoje potrebe da „spase svet“, Vaga često postane žrtva. Ljudi je doživljavaju kao oslonac, ali retko ko se pita ko nju drži kad posrne. Ona krije tugu iza osmeha, a dok drugima pomaže, sebi daje sve manje. U njenoj duši živi tiha borba između razuma i srca – i obično srce pobedi.

