Dobrice sa „pokeraškom facom“: Astrolozi ih smatraju draguljem Zodijaka, veruju da su posebni

Prema podacima koje je objavio “Njujork tajms”, ljudi se najređe rađaju na Božić, Novu godinu i Badnji dan, iz tog razloga astrologija Jarce smatra retkim draguljem Zodijaka.

Kako prenose vesti-online, oni su velike dobrice, te baš zbog toga što mogu da održavaju svoju “pokerašku facu” i vole naporno da rade, često brzo napreduju u karijeri i imaju dobre poslove.

Jarac zna kako da sa velikim samopouzdanjem prenesu svoja očekivanja i želje, ali ujedno su prilično praktični i iskreni ljudi. Budući da je Jarac jedan od glavnih znakova Zodijaka, rođeni su da budu vođe, pomagači i pokretači. A budući da su u elementu zemlje, generalno stoje “sa obe noge na zemlji”, što pomaže drugim ljudima da se osećaju sigurno u njihovom prisustvu, piše MSN.

Iako u početku možda ne izgledaju tako, Jarčevi su jedni od najvernijih prijatelja. Jasno im je šta žele od ljudi – javiće vam ako ne žele da dođu i druže se (verovatno su iscrpljeni od prekomernog rada), ali insistiraće i na brizi o vama kad ste u problemu i treba vam prijatelj.

Jarac je takođe pouzdan partner. Iako ima reputaciju distanciranog (astrolozi vole da kažu kako su “dobri u seksu za jednu noć”), nakon što započnete vezu s Jarcem, oni nikuda neće otići.

Njihova “uzemljena” priroda predivan je dodatak vazdušnim znakovima poput Blizanaca, Vaga i Vodolija. Sve dok ih možete pratiti u dosetkama i inteligenciji, vaši su.

