Dobro ga zapamtite: Svaki horoskopski znak ima svoj nesrećan broj, izbegavajte ga!

Astrologija i numerologija su usko povezane.

I baš zato, na horoskopske znake brojevi imaju veliki uticaj, baš kao i baš kao i planete i zvezde. Ovi brojevi (koje vam danas predstavljamo) su im nesrećni. Pogledajte koji broj trebate izbegavati prema vašem znaku.

Ovan

Vaš nesrećni broj je 7. Ako ste mislili da je to vaš srećni broj, vreme je da razmislite ponovo. Ovaj broj je srećan za Rakove, pa ako imate prijatelje pod ovim horoskopskim znakom, možda ste njihovu sreću pomešali sa svojom. Zapamtite, izbegavajte od sada broj 7 – a ako to znači da morate da izbegavate prijatelje pod tim horoskopskim znakom, neka bude tako. Zapamtite da su žrtve ponekad neizbežne.

Bik

Bikovi su prizemna i ozbiljna stvorenja – njihov stav bez besmislica je izuzetan. Sve što radite izgleda veliko i važno, čak i ako samo pravite šoljicu kafe ili pečete tortu. Vaši uspesi su monumentalni koliko i vaši neuspesi – tako da vaš nesrećni broj 359 takođe mora biti grandiozan. Verovatno ne vidite ovaj broj prečesto, tako da nema potrebe da brinete previše o tome.

Blizanci

Nesrećni broj Blizanaca je 8 – njegov oblik sugeriše teme ponavljanja i beskonačnosti, a ove stvari su verovatno previše dosadne za vaš dinamičan i strastven znak. Zato ti se taj broj baš i ne sviđa. Ako planirate da posetite Kinu, verovatno bi trebalo da razmislite o drugoj destinaciji jer se u ovoj zemlji smatra da broj 8 donosi sreću i prosperitet. Razmislite o tome da posetite Indiju, jer Indijci veruju da broj 8 uništava odnose i mir – šanse da naiđete na njega su male.

Rak

Vaš nesrećni broj je 4, koji je ujedno i najomraženiji broj u Japanu. Japanci smatraju ovaj broj nesrećnim jer je po izgovoru veoma sličan reči „smrt“ (shi) – što važi i za nekoliko drugih azijskih jezika i kultura. Neki smatraju da je broj 4 toliko loš da je izostavljen iz stvari kao što su brojevi sedišta, spratovi i sportski timovi. Kao rođeni Rak, verovatno ćete naći zajednički jezik sa Japancima jer se vašem znaku savetuje da izbegava ovaj broj po svaku cenu: njegova rutinska energija je izuzetno štetna za vaš intenzivan i emocionalan znak.

Lav

Veličanstveni Lavovi kao kraljevi Zodijaka moraju imati nesrećni broj koji je kraljevski kao i oni sami. Zato je njihov loš broj 13 – kralj nesrećnih brojeva. To je najčešći nesrećni broj u različitim zemljama sveta. Ako ste se celog života plašili ovog broja, trebalo bi da to činite i dalje.

Devica

Vaš loš broj je 9 – što je povezano sa osećanjem patnje drugih. U Japanu se smatra nesrećnim, a razlog za to je što je veoma sličan broju 4 (ši), osim što zvuči kao reč smrt, takođe zvuči slično rečima mučenje ili patnja. Vaš znak je verovatno previše empatičan i osetljiv da bi se nosio sa tako brutalnim brojem, pa je najbolje da ga izbegavate po svaku cenu.

Vaga

Broj 0 se često povezuje sa ništavilom i prazninom – zbog čega je i nesrećan broj za Vagu. Vaš život i sve što je u vezi sa njim mora biti puno smisla, emocija, harmonije i ravnoteže. Zato je nula nesrećni broj vašeg znaka. Ovaj broj je previše hladan i ravnodušan za tako šarmantan i dobroćudan horoskopski znak, pa ga svakako izbegavajte

Škorpija

Broj 14 se obično povezuje sa radoznalošću i duhovitošću, ali čini se da broj nije dovoljno intenzivan za vaš znak, koji se zbog neverovatne strasti i moći često pogrešno smatra vatrenim (u stvari, Škorpija je vodeni znak – ali je izuzetno emotivna i strastvena). Ako ne želite da „slaba“ energija broja 14 utiče na vas, izbegavajte ga po svaku cenu.

Strelac

Strelci ponekad mogu biti neoprezni – a broj 1 ne može da podnese tu njihovu osobinu. Zbog toga je broj ovog znaka nesretan. Podstiče vas da napravite dramatične promene u svom životu i ne dozvoljava vam da budete ono što jeste. Strelcima je potrebna sloboda i sposobnost da rašire krila da bi bili istinski srećni i zadovoljni. Ako ne želite da stroga i pomalo uvredljiva energija broja 1 utiče na vaš život, onda je svakako izbegavajte.

Jarac

Vaš nesrećni broj je 3 – previše je sanjiv za vas. Vi ste jedan od najmarljivijih znakova zodijaka i fokusirani ste na postizanje svojih ciljeva. Sanjarenje vam je stran koncept. Ako ne želite da sanjiva energija broja utiče na vaš život i uzrokuje da izgubite fokus i odlučnost, svakako izbegavajte ovaj broj.

Vodolija

Ako ste se celog života plašili broja 13, u pravu ste, jer je 13 nesrećan broj za vaš horoskopski znak. Dok vaš srećni broj 31 simbolizuje red u finansijama, inteligenciju, lojalnost i mir, broj 13 asocira na sve što negativno utiče na vaš znak. Može doneti haos i poremetiti ravnotežu, pa je dobra ideja da pokušate da izbegnete ovaj broj

Ribe

Ribe, vaš nesrećni broj je 44. Broj 4 se smatra nesrećnim u nekim azijskim zemljama. Broj 44 je povezan sa rutinom i negativno utiče na sanjivu prirodu vašeg znaka, piše Magazin Novosti.

