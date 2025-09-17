Dobro je imati ih uz sebe: Osobe rođene u ovim znakovima nikada vas neće izneveriti

Astrolozi tvrde da su ova četiri znaka najpouzdanijim u celom Zodijaku.

Ljudi rođeni pod ovim znacima odlikuju se odgovornošću, disciplinom i nepokolebljivom lojalnošću.

Devica

Devici pripada titula najpouzdanijeg horoskopskog znaka. Ona živi za to da bude korisna i uslužna pa joj je pomaganje životna misija. Devica to ne radi nužno zbog dobrote i topline, već iz sažaljenja i jer bi osećala sram kada bi nekome uskratila pomoć. Požrtvovana je i daje sve od sebe da ispuni dato obećanje.

Jarac

I ovaj je zemljani znak poznat po tome da je pouzdan i odgovoran. Sve će poduzeti da ne iznevjeri nekoga tko na njega računa, a zbog snažnog osjećaja odgovornosti često zapostavlja svoje želje i potrebe. Jarac drži do svoje riječi pa kada nešto obeća, to će izvršiti makar mu bilo posljednje što će učiniti. Bilo kakva druga opcija mu je nepojmljiva.

Škorpija

I njega je dobro imati na svojoj strani. Kada mu je do nekoga stalo, nikada ga neće izneveriti. Spreman je strastveno da se bori za onoga koga voli pa ga je korisno imati za prijatelja ili partnera, bilo ljubavnog, bilo poslovnog. Ne ceni površne ljude koji ne drže do svojih obećanja ponajviše zato što je i sam ozbiljan te smatra da reč treba imati neku vrednost.

Rak

Rak je spreman da tuđe potrebe stavi ispred svojih pa će za ljude koje voli biti spreman učiniti sve. U tom je smislu pouzdan, ali kod njega je problem to što njime upravljaju osećanja i spoljne okolnosti pa bi ponekad mogao da pogazi obećanje zato što je u tužnom raspoloženju ili ga je uhvatila lenjost. Ipak, mora mu se priznati da nikada neće nekoga namjerno izneveriti.

Ako imate prijatelja ili partnera iz jednog od ova dva znaka, možete biti sigurni – oni neće izneveriti vašu očekivanja.

