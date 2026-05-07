Dodatna podrška univerzuma za ove znakove do 20. maja, kao da im je lekar propisao

Dodatna podrška univerzuma stiže za Blizance, Bika, Škorpiju, Devicu i Jarca sve do 20. maja. Baš kad im je najpotrebnija, kao po receptu.

Prema rečima jednog astrologa, astrološka energija tokom ove sezone Bika je upravo kao da im je lekar propisao sve to. Dodatna podrška od univerzuma stiže im kao poručena.

Vreme koje Sunce provodi u Biku, obično od 19. aprila do 20. maja, je savršeno za „održavanje ili izgradnju, kao i uživanje i cenjenje onoga što je već na svom mestu“. Stvari mogu potrajati malo duže da se ostvare, ali kada se jednom ostvare, najverovatnije će trajati dugoročno.

Tokom ove astrološke sezone, dodatna podrška univerzuma stiće za sledeće znake sa stabilnom i utemeljenom energijom po kojoj je Bik poznat.

1. Blizanci – svakim danom je sve bolje

Ne samo da stabilnost ove sezone Bika ide u vašu korist. Uz to već imate i Veneru u svom horoskopskom znaku do 18. maja. I gde god Venera ode, obično slede veliki blagoslovi, objasnila je astrolog po imenu Mej u videu, napominjući da „postoji taj sjaj koji izlazi iz nas“ kad god je Venera u vašem znaku. To se dešava samo jednom godišnje, zato uživajte!.

Od bolje sreće sa novcem do mentalnog i fizičkog sjaja, sve u vašem životu se poboljšava dan po dan. Trenutno ste izuzetno magnetni, tako da je upoznavanje novih ljudi i okruživanje novom mrežom prijatelja ključno za privlačenje prosperiteta i sreće. Pored toga, Uran je upravo započeo novi sedmogodišnji ciklus u vašem znaku, donoseći „radikalne promene u vaš život“. Budite spremni da igrate dugu igru, znajući da će sve biti vredno čekanja.

2. Bik – konačno krećete napred bolje nego ikada

Ovo je vaša astrološka sezona. A uz to „postoji novi početak koji će se odvijati u vašem životu ovog meseca“, objasnila je Mej. Od trenutka kada vaša sezona počne do trenutka kada se završi, „U vašem je znaku mlad mesec, Mars ulazi u vaš znak, vaša energija vam se vraća.“

Iako ste možda napravili korak unazad tokom brze energije sezone Ovna, konačno je vreme da uživate u kraju ovog ciklusa. Još bolje, univerzum je čvrsto na vašoj strani sada kada je Uran, planeta iznenadnih promena, van vašeg znaka prvi put za sedam godina, što je pravo olakšanje.

Konačno krećete napred sa više mogućnosti i zamaha nego ikada ranije.

3. Škorpija – ogromna prekretnica sledi u maju

Bik je vaš sestrinski znak, tako da vam ova astrološka sezona obično dobro ide. Ali imate dodatnu moć punog Meseca koji je izašao u vašem znaku 1. maja, što „će vam pomoći da se očistite“, objasnila je Mej, „i videćete masovnu kulminaciju masovne transformacije koju ste započeli pre šest meseci“.

Mesec maj je ogromna prekretnica za vas, rekao je astrolog, „i biće samo pozitivno“, posebno kada je u pitanju „finansije i novac“.

Dakle, dodatna podrška univerzuma donosi nešto veliko u vaš život od sada pa do 20. maja.

4. Devica – šta god pokušate, biće uspešno

Bik je zemljani znak poput vas i „Kad god ste u sezoni svog elementa, jednostavno osećate kao da vas univerzum čuva“, rekla je maj. Srećom po vas, ovo znači da „šta god da krenete ili preduzmete tokom sezone Bika, to je podržano i biće uspešno“.

Bez obzira da li odlučite da više putujete ili učite nešto novo, između sada i 20. maja, na putu ste da postanete najbolja i najmudrija verzija sebe do sada.

5. Jarac – ljubav će vam procvetati

Zemljana energija sezone Bika je veoma kompatibilna sa vama. Od sada do 20. maja, potpuno ste u svom elementu i to bukvalno, jer se svet oko vas čini kao da se savija da bi vas podržao. Vidite znake da sve što ste manifestovali počinje da postaje vaša stvarnost, posebno kada je u pitanju ljubav.

Tokom ove astrološke sezone, „odnosi postaju mnogo bolji“, objasnila je Mej. „Možete upoznati nekoga ko će vam naterati srce da preskače milion otkucaja u minuti. Možete uložiti mnogo truda u veze i mogla bi se naći neko poseban.“

