Dok je Venera u Biku, ova 2 znaka uživaće stvarno dobar život, sve do 19. aprila

Život je zaista dobar za dva horoskopska znaka sve do 19. aprila 2026. Prema rečima profesionalnog astrologa Evana Natanijela Grima, ovi znaci mogu odahnuti dok je Venera u Biku.
Venera je kod kuće u Biku. Dok planeta vrednosti i lepote provodi vreme ovde, „tražimo sigurnost i cenimo one stvari koje su dugotrajne“, objasnili su astrolozi u Kafe Astrologiji.
Prema Grimu, ova energija čini da stvari teku mnogo glatko za dva srećna astrološka znaka. Oni „mogu privući više onoga što žele“ dok Venera ponovo ne promeni znak.
1. Bik – uživajte u dobrom vremenu
Kad god je Venera u vašem znaku, život se obično poboljšava. Dakle, ako ste se osećali zaglavljeno ili rasejano, život je u tome da vam bude zaista dobro. Ponovo se osećate kreativno i inspirisano. I „niko neće moći da odoli vašim čarima“, napisale su astrolozi Ofira i Tali Edut, poznate kao Astroblizanke.
Ovo vam mnogo olakšava upoznavanje novih ljudi, kako romantično tako i na poslu, posebno zato što se osećate mnogo društvenije nego obično. Dakle, ako ste „tražili da finalizujete važan sporazum ili ugovor, sada bi bilo odlično vreme“, rekao je Grim, „jer su ljudi očarani vašim prisustvom“. Ovo vam daje veliki uticaj, objasnio je Grim.
Venera je tehnički u vašem znaku do 24. aprila. Počinje da se poslednji put zbližava sa Uranom u vašem znaku oko 19. aprila, „kada bi stvari mogle krenuti po zlu“, upozorio je Grim.
Pod ovom energijom, astrolog Džejmi Partridž je objasnio da „vaša povećana potreba za stimulacijom može dovesti do iznenadnih promena . Možete biti podložni neočekivanim promenama oko sebe“. Zato uživajte u dobrim vremenima dok traju!
2. Škorpija – ovo je vaša nedelja
Život vam je u poslednje vreme bio pomalo kao vožnja rolerkosterom. Ako ste se osećali frustrirano svojom karijerom ili vezama, bićete srećni kada znate da je život zapravo zaista dobar za vas upravo sada, a barem do 19. aprila.
Prema Grimu, ovo je nedelja kada Škorpije „mogu očekivati više pozitivnih interakcija ove nedelje sa ljudima u svom unutrašnjem krugu. Takođe mogu pronaći veću doslednost i lako uživanje sa svojim partnerom“.
Za one od vas koji nisu u vezi, imate zaista dobre šanse da pronađete nekog novog pre nego kasnije. Možete konačno da dobijete stabilnost u vezi kojoj još uvek niste stavili zvaničnu etiketu.
Pošto Venera takođe vlada novcem, van ljubavi, možete očekivati dobar napredak ka važnim finansijskim ciljevima. Bilo da je u pitanju sastanak sa partnerom ili sastanak sa finansijskim savetnikom, očekuju vas neki veoma povoljni dogovori dok je Venera u Biku.
Zato iskoristite ovo vreme i uživajte u životu punim plućima. Iako vam se život sada može činiti kao neravan put, način na koji ćete maksimalno iskoristiti ovaj vremenski period odrediće kako će vam proći ostatak meseca.
