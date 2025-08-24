Dok vi tugujete, oni ne gube vreme – ljudi u ovim znakovima horoskopa odmah posle raskida uskaču u novu vezu!

Neki horoskopski znaci teško podnose samoću nakon raskida i brzo pronalaze novu ljubav.

Dok neki koriste vreme nakon prekida za introspekciju i emocionalno zaceljivanje, drugi bez oklevanja ulaze u novu romantičnu priču. Razlozi mogu biti različiti – neki ne vole osećaj usamljenosti, drugima je potrebna potvrda sopstvene privlačnosti, dok treći iskreno veruju da su odmah naišli na bolju priliku za ljubav.

Astrologija ukazuje na to da određeni znakovi zodijaka lakše i brže prelaze iz jedne veze u drugu. Njihova emotivna priroda, potraga za uzbuđenjem ili strah od samoće često ih vodi ka novim partnerima odmah nakon raskida.

Blizanci

Blizanci su društveni i vole stalnu komunikaciju. Umesto da previše analiziraju prošlost, okreću se budućnosti i brzo sklapaju nova poznanstva. Njihova fleksibilnost i prirodni šarm omogućavaju im da lako započnu novu romansu, bilo da traže ozbiljnu vezu ili samo avanturu.

Vaga

Vage ne podnose samoću i u vezi pronalaze balans i sigurnost. Nakon raskida, brzo traže novu osobu koja će im pomoći da ponovo uspostave unutrašnju harmoniju. Zahvaljujući svojoj šarmantnoj prirodi, lako osvajaju srca drugih i retko ostaju dugo sami.

Strelac

Strelčevi su puni optimizma i u svemu vide novu priliku. Za njih, kraj veze nije razlog za tugu, već šansa za novo iskustvo. Avanturistički duh ih vodi u nove romantične priče, često bez dugog premišljanja.

Ribe

Iako emotivne i duboko proživljavaju raskide, Ribe ne vole da ostanu same. Umesto da dugo pate, brzo traže nekoga ko će im pomoći da prebrode emotivnu prazninu. Njihova sklonost idealizaciji ljubavi često ih vodi u novu vezu ubrzo nakon prethodne.

(index.hr)

