Dokazano: Ako si ovaj znak, novac ti dolazi sam – evo šta ga privlači kao magnet!

Znak koji ne mora da juri novac – on mu sam dolazi. Saznaj kako i zašto.

Neki ljudi kao da imaju nevidljiv magnet za pare. Ne trude se previše, a novac im dolazi kroz prilike, poklone, pa čak i slučajne susrete. Ako si rođen u ovom horoskopskom znaku – nije slučajnost. Iza toga stoji specifična kombinacija osobina koje privlače finansijsku energiju.

Koji je to znak?

Lav. Da, baš Lav. Njegova harizma, samopouzdanje i urođena sposobnost da se nađe u centru pažnje često mu donose prilike koje drugi ne primećuju. Lav ne moli – on zrači. A novac voli upravo takvu energiju.

Zašto baš Lav privlači novac?

Lavovi imaju visoku finansijsku intuiciju. Znaju kad treba da rizikuju, a kad da sačekaju. Njihova sposobnost da se predstave kao vredni i neophodni često ih stavlja u poziciju da budu nagrađeni – bilo kroz posao, poklone ili neočekivane bonuse.

Praktični saveti za Lavove (i one koji žele da budu kao oni):

– Ne potcenjuj moć stava. Ako veruješ da zaslužuješ više – veće su šanse da ćeš to i dobiti.

– Okruži se ljudima koji te inspirišu i podstiču tvoju vrednost.

– Ne beži od prilika koje ti se nude – Lav ih grabi bez razmišljanja.

– Uloži u svoj imidž. Lav zna da je prvi utisak pola posla.

Ako si Lav – koristi svoj prirodni dar. Ako nisi – uči od Lavova. Novac ne dolazi samo onima koji ga jure, već onima koji ga magnetski privlače. A to se uči. Počni od stava, pa sve do načina na koji ulaziš u prostoriju. Energija je valuta – a Lav je uvek u plusu.

