Dolazi konačno kraj patnjama za ova 3 znaka, teška vremena su prošla, od 9. februara dolazi isceljenje i nada

Ovan, Devica i Strelac mogu da se raduju. Teško vreme napokon je završeno i dolazi kraj patnjama. Mesec u Škorpiji donosi isceljenje i nadu.

Posle 9. februara 2026. godine, teška vremena su završena za tri horoskopska znaka. Konačno dolazi kraj patnjama i počinje vreme isceljenja i nade. Tokom poslednje četvrti Meseca u Škorpiji, zauzimamo stav da se ponovo oživimo.

Ovaj lunarni tranzit nam pokazuje da smo dostigli tačku preloma kada izdržljivost više nije potrebna. Ne moramo da čekamo. Ne moramo da se pridržavamo pravila koja nas povređuju. Zaglavili smo se, a sada to počinjemo da osećamo i mentalno. Naše zdravlje više ne može da podnese ovaj pad.

9. februara, tri horoskopska znaka sada znaju da je sad ili nikad. Ova teška vremena nisu namenjena da traju. Iako je šteta već učinjena, isceljenje još nije počelo. Došao je kraj patnjama, a sada sledi vreme isceljenja i nade.

1. Ovan – izvlači vas samo lična promena

9. februara, izazov vezan za kontrolu ili frustraciju dostiže svoj kraj. Poslednja četvrt Meseca u Škorpiji vam pomaže da vidite da vas je vođenje iste bitke koštalo više nego što vam je vraćalo.

I zato je vreme da povratite svoju moc, i vi znate to. Ovo je trenutak kada birate drugačiji odgovor i taj izbor menja sve.

Zašto se pretvarati da stvari funkcionišu kada ne funkcionišu? To je veliko za vas i tokom ove lunarne faze, udara vas kao tona cigli.

Zašto ponavljati radnje koje vas nikuda ne vode? Vreme je da ostavite po strani teška vremena i zahtevate ličnu promenu u sebi. A vi to možete!

2. Devica – vi donosite odluku

Za vas, ovaj Mesec završava period mentalnog naprezanja. Plima se okrenula i više niste emocionalno uloženi u borbu u bolu. Jednostavno nemate vremena za više patnje.

9. februara, tokom poslednje četvrti Meseca u Škorpiji, shvatate da ste se ponašali na način koji samo izaziva još više teškoća. Dosta! Preboleli ste to. Vi donosite odluku. Vreme je da se ove teškoće okončaju.

Više niste zainteresovani da umor bude vaš jedini hobi. Teška vremena se završavaju svesnim naporom. Ako želite da stvari budu lakše, onda ćete morati da budete ključ koji otključava ta vrata,

3. Strelac – oslobodite se strašnih sećanja

Skloni ste da nosite uspomene sa sobom koje vam samo štete. Spremni ste, a ipak, ne dozvoljavate sebi da uživate u trenutku. Stvar je u tome što ste krenuli dalje, a ipak, sebi ne dozvoljavate tu potvrdu.

Tokom poslednje četvrti Meseca u Škorpiji, pada vam na pamet da ako prolazite kroz teška vremena, vi ste ti koji im dajete vreme i prostor da procvetaju. Dosta!

Ništa nije u redu sa vama ili vašim svetom. Dok je svet u celini duboko uznemiren, vi lično niste. Zato, imajte to na umu. Dobro vam ide, a možete i bolje ako se jednostavno oslobodite sećanja koja vam ne izazivaju ništa osim straha.

