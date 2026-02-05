Dolazi kraj mukama za ova 3 znaka, Uran im neočekivano pomaže da reše veliki problem

Bik, Lav i Vodolija mogu da se raduju. Dolazi kraj mukama, od 5. februara Uran im priprema pozitivna iznenađenja.

Teška vremena su konačno završena za tri horoskopska znaka posle 5. februara 2026. Kad god je planeta Uran uključena u tranzit, dolazi kraj mukama, ali možemo očekivati neočekivano.

Kada Merkur napravi kvadrat sa Uranom u četvrtak, očekujemo brze rezultate i brze reakcije.

Iako možemo računati na jedan ili dva poremećaja, takođe znamo da ćemo se sa tim stvarima brzo nositi. 5. februar označava kraj dugotrajne borbe koja je imala veze sa lošom komunikacijom i zastarelim metodama.

Ovo je vreme da isprobamo nešto novo, uglavnom zato što možemo sebi priznati da stari načini više ne funkcionišu.

Kada se istina izgovori, dolazi kraj mukama i problem gubi svoj uticaj. Teškoće se završavaju jer ovi astrološki znaci shvataju kako da ih obore.

1. Bik – jedna informacija menja sve

Na kraju ste snage kada je u pitanju situacija koja vas zaista izluđuje. 5. februara, kvadrat Merkura sa Uranom donosi informaciju koja menja sve.

Tipično za energiju Urana, konačno ste u stanju da vidite nešto što vam je ranije bilo nevidljivo. Ovaj tranzit vam donosi pravi a-ha trenutak. Sada ga shvatate i delovaćete po njemu. Sada ili nikad.

Odlučujete da više nećete pokušavati da to ostvarite na stari način. Sada razumete da je odgovor tu, samo čeka vaše novo razumevanje. Ovo saznanje čini život mnogo lakšim. Teškoće nestaju kada pokušate iz drugog ugla.

2. Lav – poslušajte prijatelja

Za vas, kvadrat Merkura i Urana je sve o prevazilaženju stvari koje vas zaista nerviraju. Vreme je da se pozabavite problemom koji je pred vama, bez sumnje u sebe koja prati svaki vaš potez ovih dana.

5. februar donosi razgovor koji vas tera da pomislite da ste možda sve ovo pogrešno rešavali. Ipak, nije to ništa strašno. Merkur i Uran nas obično bude kroz iznenađenja.

Ovo je nešto sa čime možete da se nosite. U četvrtak ćete videti da je odgovor sve vreme bio tu. Samo treba da slušate ovu jednu drugu osobu da biste znali šta treba da uradite. Ako želite da se te teškoće završe, onda sledite savete koje dobijete tog dana.

3. Vodolija – danas ste kreativni

Ako postoji jedna stvar koja vas muči, to je da se osećate iscrpljeno kada je u pitanju smišljanje šta ćete sledeće da uradite. Ovo se odnosi na drugu osobu. Zbunjeni ste, ali takođe uvek opravdavate njihove ne baš sjajne postupke.

Tokom kvadrata Merkura sa Uranom, dolazi kraj mukama, zapravo izazivate sebe da razmišljate o njima na drugačiji način. Sada je kreativno razmišljanje vaš teren, i ovaj tranzit traži da iskoristite svoju inovativnu prirodu. Vreme je da krenete novim putem kada je u pitanju ta jedna osoba.

Na današnji dan otvarate novi put ka tome kako ih doživljavate, i to vam se čini manje dosadno. Ova osoba vam nije namerno izazvala teškoće. Samo niste znali kako da se nosite sa njom. Sada znate. Lako!

