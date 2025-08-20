Dolazi težak period: 3 horoskopska znaka će najviše patiti – da li si među njima?

Zvezde upozoravaju na astrološki izazovan period. Saznaj koji znakovi će najviše osetiti promene i kako da se pripremiš.

Nema lakih dana za sve. Ali za neka tri znaka – naredni period biće posebno težak. Ne govorimo o sitnim nervozama, već o dubokim emotivnim lomovima, preispitivanjima i osećaju da se sve ruši. Ako si među njima, znaj: nisi sam.

Škorpija – kad sve ispliva na površinu

Škorpije će se suočiti sa svojim najdubljim strahovima. Biće to period kada se potisnute emocije vraćaju kao bumerang. Porodične tenzije, ljubavne dileme i osećaj da ih niko ne razume – sve to dolazi u paketu. Savet: ne beži od bola, već ga pretvori u snagu.

Rak – kad srce ne zna gde da se skloni

Rakovi će osećati da ih svet ne vidi. Biće preplavljeni emocijama koje ne umeju da izgovore. Mogući su konflikti sa bliskima, osećaj izolacije i preispitivanje sopstvene vrednosti. Najvažnije: ne zatvaraj se. Podeli ono što te boli – makar sa sobom.

Jarac – kad kontrola izmakne iz ruku

Jarčevi, poznati po samodisciplini, sada će se suočiti sa haosom koji ne mogu da kontrolišu. Poslovni stres, emotivne turbulencije i osećaj da gube tlo pod nogama. Biće izazovno, ali i lekovito. Jer ponekad moraš da se raspadneš da bi se ponovo sastavio.

Kako preživeti ovaj period?

Ne postoji univerzalni recept, ali postoje mali rituali koji pomažu. Piši dnevnik. Šetaj bez cilja. Pusti pesmu koja te razbije. I najvažnije – ne zaboravi da si živ.

Ovaj period nije kazna. On je poziv. Da se pogledaš u ogledalo, da priznaš šta boli, i da kreneš dalje – sa više istine, manje maski.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com