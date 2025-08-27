Dominantni i nepopustljivi: Ovi horoskopski znakovi vole da naređuju drugima – da li je i vaš među njima?

Ako je vaš znak među njima, verovatno ste primetili koliko volite da vodite i naređujete

Dok se pojedine osobe rode kao dobri i vredni radnici, drugi se rode kao vođe i šefovi. Prema rečima astrologa, postoje ljudi koji uvek žele da vode glavnu reč i da donose bitne odluke, jer veruju da znaju bolje od svih.

Ljudi koji su rođeni u ova tri horoskopska znaka po prirodi su dominantni i žele da ih drugi slušaju, a vi proverite da li ste među njima.

Lav

Kraljevi Zodijaka uvek moraju da vode glavnu reč, bez obzira na to koja tema je u pitanju. Brzo se postavljaju u ulogu vođe, a drugi ih rado slede, jer odaju utisak kao da znaju šta rade. Lavovi žele da im se svi dive i poštuju ih, pa će oštro reagovati ako im se neko suprotstavi. Nije ih dobro imati za protivnika jer su osvetoljubivi.

Ovan

Ljudi koji su rođeni u ovom vatrenom znaku su dominantni, nametljivi i glasni. Ne uvažavaju tuđe mišljenje i žele da ih drugi slušaju bez pogovora. Iako im se ne može poreći dobro snalaženje u kriznim situacijama, s negativne strane znaju da budu agresivni, netolerantni i bez imalo strpljenja i takta, što dovodi do konflikata s okolinom.

Škorpija

Škorpijama je u prirodi da budu glavne. Ne zavređuju nečiju poslušnost vikom, galamom i pretnjama, već pomno smišljenom strategijom kojom će svakoga uveriti da su upravo one te koji treba da bude glavne.

Škorpija je veoma vešta u munipulaciji, pa će druga strana na kraju biti zahvalna što joj Škorpija naređuje i vodi je kroz život.

(Telegraf.rs)

