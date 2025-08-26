Donald i Melanija Tramp su rođeni baš u ovim znakovima horoskopa – slučajnost ili sudbina?

Da li ste se ikada zapitali u kom znaku horoskopa je rođen jedan od najmoćnijih ljudi na svetu?

Od kontroverzi i hladnog ponašanja do glasina o aferama i preispitivanju predbračnih ugovora, odnos između Donalda i Melanije Tramp uvek je bio predmet fascinacije i javnih spekulacija. Horoskop otkriva mnoge aspekte njihovog odnosa, prenosi 24sata.hr.

Blizanci, kojima pripada Donald, imaju specifičnu reputaciju među horoskopskim znakovima. Ovaj vazdušni znak povezuje se s dvoličnošću, iako ne mora uvek značiti zloupotrebu te osobine. Donald pokazuje klasičnu karakteristiku Blizanaca – opsednutost komunikacijom. Blizanci su vođeni dijalogom, što objašnjava zašto mnogi plodni muzičari , kao što su B.I.G., Tupak, Bob Dilan i Kanje Vest, dele ovaj znak. Kanje i Donald su Blizanci, što može objasniti njihovu međusobnu privlačnost i sličnosti u ličnostima – obojica su poznati po šokantnim izjavama i nastupima u javnosti.

Trampov Mesec u Strelcu suprotstavlja se njegovom Suncu u Blizancima. Takođe je rođen na dan pomračenja Meseca, što ukazuje na osobnosti koje privlače dramu. Njegov Mesec u vatrenom Strelcu ukazuje na ljubav prema drami i kontroverzama.

Donaldov podznak u Lavu dodatno naglašava njegov osećaj grandioznosti. Lav je znak liderstva i povezivanja sa autoritetom i „božanskim pravom“, što dodatno osnažuje njegov osećaj centralnosti u svetu.

Venera, planeta ljubavi i lepote, u Melanijinom znaku Bika ukazuje na praktičnost i pouzdanost. Kao zemljani znak, Melanija vrednuje stabilnost i konkretne rezultate. Sa Merkurom, Venerom i Saturnom u Biku, kao i Mesecom u Jarcu, ona se pokazuje kao osoba koja ostaje dosledna svom partneru, iako nije emotivno otvorena. Bikovi su često usmereni na ostvarenje dugoročnih ciljeva i težnju ka materijalnoj sigurnosti.

Njihova astrološka razlika ističe suprotnosti u njihovim karakterima. Donald, bez zemljanih znakova u karti, ne poseduje tu stabilnost, dok Melanijin Mars u Blizancima pokazuje da je privlače njegove komunikacione sposobnosti i šarm.

U ovom odnosu, Melanija traži dugoročnu stabilnost i sigurnost koju joj Donald pruža, a kao Bik, ona će ostati u vezi čak i kada stvari nisu idealne, sve dok ostvaruje svoj dugoročni plan.

