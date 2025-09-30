Donose sreću i utehu sebi i drugima: Samo su 1 znaku horoskopa više sile uvek naklonjene

Ako poznajete bar jednog pripadnika ovog horoskopskog znaka, razumećete o čemu govorimo

Znak sreće, veselja, egzotike, voli hranu, piće, putovanja, muziku, bori se protiv nepravde, vlada ljudskim pravima, prijateljstvo mu je imperativ i iz toga sve izvlači.

Reč je o Strelcu.

Strelcom vlada Jupiter, a kada se on nađe u našoj natalnoj karti, tu je i sreća. Strelac i Jupiter predstavljaju moć, uspeh, uživanje, pomoć svevišnjeg. Kada se najmanje nada, Božja ruka se spusti na Strelca i izbavi ga iz svih nedaća.

To je vatreni znak koji oslikava daljine, putovanja, kosmopolitski duh i visoka moralna načela. Njegovi pripadnici su energični, otvoreni i nesputani, ne drže do konvencija i ne ostaju pored partnera kojeg više ne vole, prenosi Luftika.

To su pustolovi bez stalne adrese, svetski putnici i istraživači, ljubavnici, putopisci, sportisti i diplomate. Dvostruke su prirode; privlači ih sve što uzvisuje duh i godi telu, mogu biti i asketi i najveći hedonisti. Imaju velike apetite, žele toliko toga naučiti, isprobati… Bez mnogo razmišljanja upuštaju se u ljubavnu avanturu, opasan sportski poduhvat ili rizičan posao. U duši su kockari; mogu sve staviti na kocku samo u jednoj sekundi!

U komunikaciji su vrlo otvoreni, nekad i previše. Kažu šta im prvo padne na pamet, pitaju sve što ih zanima, a nekad i detinjasto naivno pričaju o svojim planovima. U osnovi su pošteni i iskreni, pa misle da su i drugi takvi.

Velikodušni su, nekad i rasipni, vole luksuz, proslave, svečanosti i društvene skupove. Žele biti tamo gde se nešto događa, prvi će se javiti kao dobrovoljci kad se treba nešto isprobati ili pomoći drugome.

Privlači ih sve što je drugačije – druge zemlje, običaji, kultura, jezici, a naročito egzotična područja. Uživaju u putovanjima, ne vole dosadne poslove, iritiraju ih malograđanske forme i tračerska društva. Iznad svega mrze ograničavanje slobode, osećaj da negdje moraju ostati ili nešto uraditi. Žele biti nesputani i slobodni poput ptice u letu, otisnuti se daleko, videti svašta i drugima pričati o tome.

To je mlad duh, lepog estetskog izgleda, sportske građe, voli plemenite sportove, pa će tenis biti jedan od najomiljenijih. Strelac je otmen, aristokrata, ponekad buntovnik, poštuje tradiciju, ali ipak ide svojim putem.

Strelac je sveštenik, astrolog, prorok. Velike nagrade, medalje, vojne zasluge upravo proističu iz jakog Jupitera. Da bi bili prvak u sportu ili pobednik u ratu, morate imati jakog Jupitera u natalnom horoskopu.

Strelac nije lak znak za saradnju, zna biti strog i ohol. On takođe kažnjava, ali je to više neprijatno nego totalno tragično. Za nekog ko je po prirodi hedonista nema veće kazne nego biti bez užitaka i novca. Životni apetiti ovog znaka su veliki, ali se oni i ostvare.

Život s njima je pustolovina sama po sebi.

Velikodušni su i uvek spremni na davanje, bez očekivanja nečega za uzvrat.

Veseli su, društveni i svima se sviđaju.

Imaju čvrste stavove i bore se za svoja uverenja.

Odlično su rame za plakanje.

S njima ćete uvek znati na čemu ste i šta misle o vama.

Rado dele svoja iskustva i znanja s drugima.

