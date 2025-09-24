Došlo je njegovih „5 minuta slave“, biće svega u izobilju: Najsrećniji znak dobija šansu koju je čekao 12 godina!

Još na samom početku 2025. godine je Jupiter, planeta sreće i obilja, promenio znak i ušao u Raka, gde je najjači, pa će pripadnicima ovog znaka doneti neverovatne prilike u intervalu od godinu dana.

Jupiter u Raku ima vrlo posebnu, povoljnu poziciju jer je Rak znak u kojem je Jupiter egzaltiran. To znači da Jupiter ovde izražava sve svoje najbolje osobine, a njegove energije su posebno jake i pozitivne.

Kada se Jupiter nalazi u Raku, on podstiče toplinu, zaštitu, velikodušnost i snažan osećaj za porodicu, dom i korene. Ljudi sa ovom pozicijom često imaju duboku potrebu da brinu o drugima, stvarajući sigurno okruženje i emotivnu stabilnost za svoje bližnje, prenosi informer.rs.

Godinu dana sreće za Rakove

Jupiter, najsrećnija planeta, će boraviti u Raku godinu dana, što znači da Rakovi imaju dovoljno vremena da ostvare svoje snove na emotivnom i poslovnom planu.

Dakle, dragi Rakovi, dolazi vaših „pet minuta“ i vaša godina sreće zvanično je počela još 9. juna 2025. godine. Pošto Jupiteru treba 12 godina da obiđe krug svih horoskpskih znakova, jasno je da ćete dobiti prilike koje ste čekali godinama.

Prema astrološkom iskustvu, kada Jupiter uđe u nečiji znak, to je period života kada je moguće proširenje porodice, venčanje, poslovne prilike, ali i poboljšanje materijalne situacije.

Jupiter u Raku podstiče energiju koja kombinuje duhovnu mudrost i praktičnu podršku kroz brižan i saosećajan pristup. To je pozicija koja donosi emotivnu stabilnost, posvećenost porodici i sposobnost da se stvori toplina gde god da osoba krene.

