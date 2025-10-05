Dovoljne su samo 3 sekunde: Evo kakav prvi utisak ostavlja svaki zodijački znak

Kažu da je potrebno 3 sekunde da se ostavi taj prvi utisak, a evo kako će vas drugi doživeti na osnovu vašeg horoskopskog znaka. Da li se slažete?

Nakon što otkrijete kakav prvi utisak, opisan u tri reči, ostavlja vaš horoskopski znak, saznajte i koliko se utisak menja kada vas drugi malo bolje upoznaju, prenosi zadovoljna.hr.

Sve je prožeto i s dozom humora. Zabavite se, a možda i malo bolje upoznate same sebe.

OVAN: dobar, želi da pomogne i vrlo samouveren, voli da naređuje, ali barem obavi stvari

BIK: sladak, tih, tvrdoglav i nezaustavljiv kada počne da priča o nevažnim stvarima

BLIZANCI: duhoviti, glasni i pomalo dosadni – velika emocionalna povređenost koju kriju iza humora

RAK: simpatičan, emotivan i srećan – veliki štreber koji ne zna baš da zbija šale

LAV: srdačan, velikodušan i darežljiv – često bulji u pod, voli zagrljaje

DEVICA: sramežljiva, zabrinuta i talentovana – neverovatno simpatična i uvek razmišlja o svemiru

VAGA: predivna, društvena i zaboravna – vrlo inteligentna i jako nespretna

ŠKORPIJA: prgav, nedokučiv i malo nepristojan – totalno slatka, mekana blesasta loptica, pomalo nervozna

STRELAC: čudan, optimističan i seksi – jako vezan za svoju muziku, luckast

JARAC: pasivan, vrlo dopadljiv i neodoljiv – jako glasan kada se razljuti

VODOLIJA: vrlo pametan, otkačen i tvrdoglav – voleće vas bez obzira na sve, totalna slatkica

RIBE: jako čudne, sramežljive i umetnički „ćaknute“. Ovo su talentovani čudaci koji su jako uzbuđeni kada nabave novi pribor koji im je potreban za njihov kreativni rad.

