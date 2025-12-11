Dramatične promene za ova 3 znaka, krajem godine život će im se okrenuti naglavačke

Kraj 2025. godine donosi dramatične promene i pravi emotivni vrtlog za tri znaka. Lavu, Devici i Ribama život će se okrenuti naglavačke.

Dramatične promene očekuju Lava, Device i Ribe krajem 2025. i u novogodišnjoj noći. Prolaze kroz dramatične emotivne promene.

Kao da se celo nebo urotilo da baš njima okrene život naglavačke. Oni koji su mislili da im je srce mirno, stabilno ili zaštićeno, shvatiće da je sudbina imala drugačije planove.

Ulazak u novu godinu donosi snažne emotivne preokrete, otkrića i odluke koje će ih promeniti iz korena.

Lav – krah ponosa i povratak prave strasti

Lav ulazi u finiš 2025. sa osećajem da sve drži pod kontrolom, ali baš tada se događa nešto što ruši njegov unutrašnji balans. Kroz poslednje dane decembra, može doživeti iznenadno priznanje, istinu ili emotivni udar koji ga baca u intenzivno preispitivanje: Šta zaista želim? Koga zaista volim?

U novogodišnjoj noći, Lav može zaplakati ili se nasmejati od olakšanja. U svakom slučaju, emocije će kuljati. Sudbonosni susreti, dramatični razgovori i neočekivani povratak neke osobe obeležavaju ovu fazu.

Lav dobija priliku za novi početak, ali kroz neminovno rušenje starog.

Devica – olakšanje u novogodišnjoj noći

Horoskopski znak Devica je već duže vreme pod pritiskom emocija koje ne izgovara naglas. Kraj decembra donosi konačan prasak: taj osećaj koji je dugo potiskivala postaje neizdrživ.

Devici sledi veliki emotivni rez, prekid, suočavanje, priznanje ili odluka koja menja sve.

U poslednjim danima ove godine, Devica shvata šta joj srce poručuje, i prvi put posle mnogo vremena bira sebe. U novogodišnjoj noći može osetiti olakšanje nakon meseci unutrašnje borbe.

Za neke Device, neočekivana poruka ili poziv okrenuće sve u potpuno novom smeru.

Ribe – sudbinski obrt koji donosi ljubav ili rastanak

Horoskopski znak Ribe su najosetljivije od sva tri znaka, pa su zato njihove poslednje nedelje 2025. najdramatičnije. Velika emotivna promena čije se naznake vuku cele godine kulminira baš sada.

Ribe mogu doživeti veliki sudbinski obrt: novu ljubav, snažnu privlačnost koja briše prošlost, ili bolan ali oslobađajući kraj jednog odnosa.

U novogodišnjoj noći, Ribe prolaze kroz unutrašnji šok i prosvetljenje u isto vreme. Kao da im univerzum šalje jasno: “Ovako više ne može. Ali ovako može.”

Ribe ulaze u 2026. promenjene, snažnije i bliže onome što zaista žele.

(Krstarica/podznak.com)

