Drevni druidski horoskop otkriva vašeg ličnog zaštitnika, ali i kakva vas sudbina čeka

Sveštenici u keltskim plemenima, Druidi, živeli su u šumama, bavili se predviđanjima i travarstvom, a njihov horoskop je star više od 2.000 godina.

Za druide, šuma je sveto mesto, a svako drvo je živo biće koje ima svoju dušu i karakter. Znali su kome i kada da se obrate za pomoć. I, prema njihovim zapažanjima, datum rođenja svake osobe povezan je sa određenim drvetom, što, shodno tome, nameće određene karakterne osobine i utiče na sudbinu. Evo ko je vaš zaštitnik po ovom drevnom horoskopu:

Jabuka

(23. decembar – 1. januar, 25. jun – 4. jul)

Oni su otvoreni, privlačni i šarmantni ljudi. Nesebični, mogu da daju i poslednji dinar ako vide da je neko u problemu. Žive za danas, praktično ne razmišljaju o sutra. Vole kućnu, posebno kada imaju svoju porodicu. Cene udobnost i veoma su sentimentalni. Najčešće se venčavaju iz čiste ljubavi, a verni su do kraja života. Vole da filozofiraju, mnogo čitaju, ali ne ističu svoje znanje. Imaju analitički način razmišljanja.

Jela

(2-11. januar, 5-14. jul)

Kulturni, inteligentni i vrlo dostojanstveni ljudi. Gaje slabost prema umetnosti i antikvitetima. Više vole usamljenost, tišinu, često se zatvaraju u sebe. Uzdržani su, strpljivi i uglavnom askete. Ponekad umeju da budu zahtevni, zbog čega imaju poteškoće u porodičnom životu. Veoma su pametni, a zarad voljenih, spremni su na svaku žrtvu. Ove sosobe su poštene i odgovorne. Retko veruju drugima, radije rade sve sami.

Brest

(12. – 24. januar, 15. – 25. jul)

Po pravilu, to su ljudi koje krasi lepota, inteligencija i harizma. retko obraćaju pažnju na svoj izgled, više im je važno da je odeća udobna a ne moderna. Oni su staloženi, ne vole probleme, ali su veoma zabrinuti ukoliko se suoče sa neuspehom. Imaju dobar smisao za humor. Dobri su lideri, direktni su. Dobri su organizatori, prati ih finansijski uspeh.

Čempres

(25. januar – 3. februar, 26. jul – 4. avgust)

Harmonični, nezavisni i puni samopouzdanja. Po pravili se ne povinuju društvenim normama, spontani su i jedino im je važno da budu srećni. veliki su sanjari, druželjubivi su, nemaju u sebi trunku agresije, ne vole da se svađaju i uvek su spremni da pomognu. Oni ne jure za novcem i slavom, više vole mir. Međutim, ne vole usamljenost, uvek gledaju da se okruže porodicom ili prijateljima. Verni u ljubavi i prijateljstvu, ali nisu sentimentalni. Ne tolerišu zapovednički ton, izdaju.

Topola

(4-8. februar, 5-13. avgust)

Na prvi pogled, ove osobe su uspešne i hrabre. Međutim, iznutra su veoma osetljive i neodlučne. Zbog toga im je obično potrebna podrška voljenih. Neretko su pesimisti, ne mogu u potpunosti da uživaju u svim radostima života i od rane mladosti imaju tendenciju da misle da je njihovo vreme prošlo. Ranjivi su, bolno percipiraju svaku, čak i najbezazleniju, šalu na svoj račun, kao i sva ograničenja slobode – brzo se uznemire i onda nastupa samosažaljenje. Imaju oštar um, koji zadržavaju do starosti.

Kedar

(9-18. februar, 14-23. avgust)

Nepopravljivi optimisti. Vole da budu u centru pažnje i za to su spremni na sve, sigurni su u sebe. Brzo se prilagođavaju svakoj situaciji. Imaju dobar smisao za humor i sentimentalni su, a istovremeno su ponosni i direktni. Ponekad su povodljivi, što im često pravi problem u poslovnom i ljubavnom životu. Vode aktivan život, potpuno se predaju poslu koji su odabrali. Imaju oštar um, odluke se donose trenutno, a imaju i jaku intuiciju. Idealisti su u ljubavi, kad vole čine to svim srcem.

Bor

(19-28/29. februar, 24. avgust – 2. septembar)

Oni su racionalisti koji analitički razmišljaju i dobri su organizatori. Hrabri, tvrdoglavi, disciplinovani, uporni, uvek spremni na rizik. Na putu do njihovog cilja malo toga može da ih zaustavi, pa su često veoma uspešni u svim oblastima. Žene se posebno odlikuju sposobnošću da kreiraju lep, harmoničan enterijer. Druželjubivi su, ali im je njihova dobrobit iznad svega. Jasno znaju šta žele od života. Njihova jedina slabost je ljubav. Lako se zaljubljuju, a još brže odljubljuju. Teško im je da uspostave trajnu vezu.

Vrba

(1-10. mart, 3-12. septembar)

Imaju česte promene raspoloženja. U stanju su da tvrde da su usamljenici i da ne vole gužvu, da bi u sledećem trenutku uradili potpuno suprotno i uživaju u pažnji kojom ih obasipaju. Izgledaju bespomoćno, ali u stvari to rade namerno, kad imaju koristi ili iz čiste zabave. Hiroviti su, ali ne dižu galamu. Kao partneri nisu laki, ne vole kompromise. U svakodnevnom životu im nedostaje romantike, mada im je unutrašnji svet vrlo bogat i maštaju o magičnim mestima. Vole i cene lepotu.

Lipa

(11-20. mart, 13-22. septembar)

Mirni, uravnoteženi ljudi, lako izazivaju simpatije. U isto vreme, skloni su da „padnu“ na svako laskanje. Društveni su i pažljivi, imaju sjajne organizacione sposobnosti. Lako stupaju u kontakt sa drugima koji im sve veruju i za čas su spremni da otvore dušu. Ne ispunjavaju uvek ono što obećaju, disciplina im nije jača strana. Uglavnom imaju sreće u životu, a najveći neprijatelj im je dosada. Monotonija porodičnog života iza njih je najveća kazna. Vredni su, ali obično nemaju jasne ciljeve.

Lešnik

(22-31. mart, 24. septembar – 3. oktobar)

Imaju magični šarm koji privlači druge. Zadovoljavaju se sitnicama, lako se prilagođavaju životu. Ljubazni su i strpljivi, ali u nekim slučajevima mogu biti i te kako zli i opasni. Sve zavisi od njihovog raspoloženja, koje se često menja. Često deluju van očekivanih okvira, tako da je skoro nemoguće pretpostaviti šta misle i koji im je sledeći korak. Iskreni su i principijelni, ali ponekad preterano kritični. Imaju odličnu intuiciju, oštrinu uma i postaju dobri pisci i naučnici. To su ljudi-kontrasti: nekad izgore, nekad puste da sve ide svojim tokom. Dobri su prijatelji, za njih su ljubav, porodica i prijateljstvo uvek prioritet.

Mukinja

(1-10. april, 4-13. oktobar)

Ovo su veoma šarmantni ljudi i istovremeno izuzetno hrabri. Drugi vide njihov osmeh, a ne slute koliko se suza krije iza njega. Nastoje da žive samostalno, ali ih stalno pritiska kompleks krivice. Najčešće su zatvoreni, iako vole razvesele svoje voljene. U stanju da utiču na druge, inspirišu. Nesebični su i dobroćudni. Daju ljubav, ali zahtevaju reciprocitet. Ako nisu zadovoljni, odlaze prvi. Imaju jak sećaj za pravdu. Imaju odličan ukus, znaju kako da naglase svoje dostojanstvo.

Javor

(11-20. april, 14-23. oktobar)

Uvek nastoje da se ističu, žele da se dopadnu drugima. Često izlaze, vole da se o njima priča, vole komplimente i iznenađenja. U glavi im je uvek puno ideja, posebno onih grandioznih, ali im nedostaju istrajnost i strpljenje da ih sprovedu. Imaju dobar smisao za humor. Lako raskidaju stare veze i jednako lako prave nove. Treba da nauče da ne osuđuju druge ljude, da ih ne kažnjavaju za greške iz prošlosti. Imaju razvijen intelekt, dobro pamćenje i maštu. Ne plaše se kritike.

Orah

(21-30. april, 24. oktobar – 2. novembar)

Kontradiktorni ljudi. S jedne strane, pošteni, s druge – nemilosrdni. Isto tako su i ekstremno verni i čestno nestalni. Imaju mnogo prijatelja, ali ništa manje neprijatelja… Vole da zakomplikuju situaciju, pa često sami pate i teraju druge da pate. A pritom se ni najmanje ne kaju. Emotivni su i prilično ljubomorni. Ne plaše se da rizikuju i ne znaju za kompromise. Samouvereni su i oslanjaju se samo na sebe, štite svoju nezavisnost. Žude za priznanjem i poštovanjem.

Jasmin

(1-14. maj, 3-11. novembar)

Slobodni, veseli, bučni, uvek okruženi velikim brojem ljudi. Spolja, odaju utisak ljudi koji nisu opterećeni problemima, čak deluju pomalo površno, a u stvari su veoma osetljivi, pa i skloni depresiji. Imaju dobre diplomatske veštine, iako ne vole ograničenja. Vredni, po pravilu, dobro zarađuju, ali sami nisu materijalisti. Često i prilično brzo razočarani u ljude. Oni vole decu i uvek rado provode vreme sa njima.

Kesten

(15. maj – 24. maj, 12. novembar – 21. novembar)

Atraktivni i originalni. Nezavisni su, imaju svoje stavove, ideje, pa čak i načine ponašanja, pa ponekad mogu da šokiraju svojim postupcima i odlukama. Donekle su idealisti, veruju u višu pravdu. Zalažu se za svoje principe bez razmišljanja o posledicama. Uporni su i po pravilu nemaju materijalnih problema. Najčešće su monogamni, plaše se da prvi priznaju svoja osećanja. Za njih je veoma važna podrška. Imaju oštar um, ali su skloni sanjarenju.

Jasen

(25. maj – 3. jun, 22. novembar – 1. decembar)

Lepi su, ali veoma složenog karaktera. Nezavisni su, mada zahtevaju bezgraničnu odanost prijatelja i rođaka. Vole da budu u centru pažnje. Oni su ponosni, hiroviti, tačno znaju šta žele i kako žele da žive. Životne poteškoće podnose sa lakoćom i osmehom. Velikodušni su, rado dele sa prijateljima. Imaju dobro razvijenu intuiciju, duhovitost i maštu. Prilikom odabira partnera, vagaju sve za i protiv, donose odluke po pravilu umom, a ne srcem.

Grab

(4-13. jun, 2-11. decembar)

To su ljudi koje više zanima forma nego sadržaj. Skloni su disciplini, marljivosti, poslušnosti. Retko odstupaju od pravila. Plaše se da pogreše, pa uvek osećaju strah pre nego što donesu odluku: šta ako naprave loš izbor?

Istovremeno su veoma odgovorni i pošteni. Isto je i sa osećanjima – ona su postojana, ali život sa njima može biti dosadan. Ako treba da biraju između dužnosti i ljubavi, veća je verovatnoća da će pre izabrati prvo. Ne vole promene i cene stabilnost.

Smokva

(14-23. jun, 12-20. decembar)

Veoma osetljivi, mada po pravilu lenji, ali su i sami svesni toga i pokušavaju da se izbore sa svojim slabostima. Životna sredina im je važna. U povoljnim uslovima bukvalno cvetaju, ali kada se suoče sa nevoljama, uvenu.

Imaju veoma razvijen osećaj za porodicu, pa im je potrebna stalna komunikacija sa voljenima. Oni su realisti, bez preteranih fantazija i romantike, cene jednostavna osećanja. Ljubazni, srdačni, emotivni, bez ikakvih posebnih zahteva. Vole prirodu.

Hrast

(21. mart, prolećna ravnodnevica)

Ponosan (pa čak i preterano), izdržljiv, uporan, beskompromisan, nezavisan – to su karakteristike osobe pod zaštitom hrasta. Ako ih pritisnete, mogu da budu veoma agresivni i oštri. Po pravilu, uvek ostvare svoj cilj, mada bi njihov uspeh bio veći kada bili bar malo fleksibilniji. Cene prijateljstvo, ali u ljubavi su prevrtljivi. Ne vole promene. Mnogo pažnje posvećuju sopstvenim problemima. Dobrog su zdravlja i retko idu kod lekara.

Breza

(24. jun, letnji solistici)

Ovo su ljudi čiste duše. Skromni, nežni, dobroćudni, harmonični. Oni su apsolutno lišeni agresije, veoma tolerantni i pažljivi prema svojim najmilijima. Sentimentalni su i osetljivi, često čak i strastveni. Uz svu njihovu dobrotu, ipak nisu veoma komunikativni. Za njih bi najvažnije bilo da imaju finu osobu kraj sebe (zbog koje će se žrtvovati ako je potrebno) i dobru knjigu. Vole da rade i lako se prilagođavaju svim uslovima. Vole život u svim njegovim oblicima.

Maslina

(23. septembar, dan jesenje ravnodnevice)

Oni su ljubazni, ali vam neće dozvoliti da im se popnete na glavu. Strpljivi su i uzdržani, ne vole svađe i agresiju. Imaju jako razvijen osećaj za pravdu i odgovornost. Strpljivi su, znaju da se kontrolišu i da ne troše živce uzalud.

Ako pate, onda to čine ćutke. Osmeh je njihov stalni atribut. Uvek su spremni da saslušaju prijatelje i pomognu im. Dobri su psiholozi, intelektualci koji vole da čitaju, mnogo uče, razmišljaju…

Bukva

(21–22. decembar, zimski solsticij)

Lepi i spretni, iskreni i promišljeni. Krasi ih samouvernost, uzimaju sve od života što im se ponudi. Štedljivi su i razboriti, ali nisu škrti, znaju kako da pravilno organizuju porodični budžet. O svemu uvek vagaju za i protiv. Izraženi su materijalisti, sreća za njih nije na prvom mestu. Najčešće teže određenom idealu – kuća treba da bude pristojna, deca i partner „na mestu“, a oni sami savršeni. Održavaju formu, pa izgledaju veoma dobro u starosti. Osim toga, dugovečnost im je praktično zapisana u sudbini.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com