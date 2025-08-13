Drevni horoskop nepogrešivo otkriva sve vaše tajne, ali i buduću sudbinu!

Keltski horoskop za razliku od nama poznatijeg sadrži 13 znakova, a stručnjaci za astrologiju ga smatraju jednim od najtačnijih.

On nam otkriva najmanje jedan delić naše ličnosti koji do sada nismo znali, ali nam daje i jasne smernice za budućnost i na taj način nam nagoveštava kakva nas sudbina očekuje.

Jelen (24. decembar – 20. januar)

Strpljiv, dosledan, ozbiljan. Bez sumnje, ovo su ljudi plemenite prirode i može im se verovati. Međutim, oni mogu preći seve granice kako bi postigli ono što žele.

Njihova najveća mana je što su skloni ciljem da opravdaju sredstva.

Mačka (21. januar – 17. februar)

Pametna, šarmantna i privlačna osoba. Oni znaju kako da udovolje drugim ljudima, ali i da budu u centru pažnje. U ljubavnim vezama mogu biti pomalo manipulativni i skloni igrama.

Spolja deluju graciozno i hladno, ali iznutra su često vrlo nesigurni.

Zmija (18. februar-17. mart)

Izuzetno su radoznali i skloni da pređu granice i rizikuju u životu. Rođeni su kao pobednici i snažno se bore za svoje ambicije. To su skoro uvek uspešni ljudi.

Međutim, pronalaze balans između porodičnog i poslovnog aspekta života, prenosi luftika.rs.

Lisica (18. mart – 14. april)

Lukavi, hrabri i veoma ubedljivi. Ovo je energija u svom najčistijem obliku.

Međutim, oni su u stanju da uđu u avanturu, potpuno ne mareći za posledice. Spremni su da svaku situaciju preokrenu u svoju korist. Izuzetno su sposobni.

Bik (15. aprila – 12. maj)

Ovo su prijatni ljudi koji će doneti radost u vaš život. Njihovoj taktičnosti se dive mnogi ljudi. Međutim, teško kontroliše reči u situacijama kada je povređen. Komunikacija im može biti prednost, ali i najveća mana. Kao prijatelji su sjajni i neverovatni, ali kao neprijatelji surovi.

Morski konjic (13. maj – 9. jun)

Ovo je fleksibilna ličnost sposobna da se prilagodi svakom okruženju. Ako se uhvati za posao, sigurno će ga dovesti do uspešnog kraja. Međutim, ovi ljudi su podložni laskanju. U ljubavnim odnosima mogu biti izuzetno taktični, pa čak i skloni igricama.

Slavuj (10. jun – 7. jul)

To su pojedinci koji mogu da podrže i motivišu bilo koju osobu. Imaju razvijenu empatiju, osećaju tugu drugih na fizičkom nivou i nastoje da pomognu i brinu o onima kojima je to potrebno. Međutim, sa njima je teško izgraditi lični odnos. Sav žar svoje duše daju drugim ljudima.

Konj (8. jul – 4. avgust)

Svojevrsni, tvrdoglavi, uporni, osvetoljubivi. Međutim, za prijatelje su spremni da daju sve što imaju.Njihov vatreni temperament ih vodi da u životu budu pobednici, a u ljubavi su skloni konfliktima i teško pronalaze drugu polovinu.

Losos (5. avgust – 1. septembar)

Slušaju i upijaju svaku informaciju, skloni su stalnom razvijanju intelekta. Imaju strogu samokontrolu, nikada se ni sa kim ne svađaju. Ovi ljudi su naklonjeni društvu i uživaju poštovanje svog okruženja. Njihovo srce izgleda hladno i zatvoreno, a zapravoje nežno i krhko.

Labud (2. septembar – 29. septembar)

To su obično ljudi sa stilom. Imaju osećaj za estetiku. Oni znaju kako da uživaju u ovom svetu. Međutim, mogu biti arogantni. Više vole da komuniciraju sa ljudima iz svog kruga, teško sklapaju nova poznanstva. Imaju mnoge sposobnosti i talente.

Leptir (30. septembar – 27. oktobar)

Ovo su izuzetno pozitivni ljudi – optimisti po prirodi. Savesni su i nenametljivi.

Skloni su idealizaciji drugih ljudi, ali ako se razočaraju, zauvek prekidaju. Njihova mana je što mogu biti pritajeni narcisi.

Pas (28. oktobar – 24. novembar)

U stanju da bude veran cilju, prijateljima i voljenoj osobi. Međutim, ako gapovredite može zauvek otići i postati ravnodušan. Ovi ljudi će vam uvek dati podršku, ali mogu biti posebno osetljivi. U ljubavi se često razočaraju, ali veruju u večnu ljubav sve dok je ne pronađu.

Jastreb (25. novembar – 23. decembar)

Dominantan po prirodi. On uvek ostvaruje svoje ciljeve i ispunjava svoja obećanja. Možete se osloniti na njega. Mnogi ljudi bi voleli da ga imaju u svom životu. Međutim, poštuje samo sebi jednake i mogu uvek želeti da uspostave nadmoć nad drugima.

