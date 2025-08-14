Drevni kalendar: Kigaku horoskop otkriva vašu sudbinu, ali i šta je to što će vas usrećiti tokom života

Kigaku horoskop nastao je mešanjem japanske i kineske kulture, a za spoznaju i predviđanje sudbine koristi 9 zvezda.

U svojoj suštini Kigaku je veština slaganja sudbine, rezultat je večne čežnje naroda Japana da se otkriju njene tajne.

Kako je rečeno, Kigaku koristi devet zvezda od kojih se svaka sastoji od kombinacije broja, boje, i elementa. Prema japanskoj astrološkoj tradiciji, jedna od njih je i vaša zvezda vodilja.

Svaka osoba ima posebnu energiju koja je određena položajem zvezda u trenutku rođenja. Svaka energija iz područja pojedinih zvezda ima svoju prirodu. Kada se energije osoba rođenih pod različitim zvezdama slažu, onda te dve osobe mogu imati veoma lepu zajedničku sudbinu.

One, iako možda različitih karaktera, navika i osobina, jedna drugoj nesvesno samim svojim prisustvom pomažu. Kada je jedna od njih srećna, ona tu sreću prenosi na partnera i čini njega srećnim. To su, prema Kigakuu, idealne kombinacije i kada se dve takve osobe nađu u životu – ne žale se na sudbinu, a ni ona na njih, prenosi luftika.rs.

Kada se energije dve osobe, odnosno sudbine ne slažu, to donosi nesreću i jednom i drugom. Njih dvoje, bez svoje zle namere ometaju razvoj i postizanje bolje budućnosti jedno drugom. To su loše kombinacije u Kigakuu.

Nikakvi napori ne mogu da promene vrstu i jačinu energije koju smo dobili rođenjem. Dobrim kombinacijama sa osobama koje se slažu s našim energijama, ta se energija može pojačati, a u kombinacijama s osobama s kojima se naša energija ne slaže, ta se energija može smanjiti.

‼🇯🇵 PRONAĐITE SVOJ BROJ U HOROSKOPU KIGAKUTabela ispod sadrži podatke o broju, i elementu, boji, kao i zodijački… Posted by Kigaku – japanski horoskop on Thursday, April 22, 2021

Broj u vrhu kolone na tablici u kojoj je vaša godina rođenja je vaš karakterističan broj. Tablica obuhvata razdoblje od 98 godina, od 1904. do 2002. godine i na njoj možete odrediti u kojem znaku ste rođeni, koja boja, koji element i koji horoskopski znak pripadaju vama ili nekoj osobi. Tablica je i večni kalendar jer se može dopisivati.

Obratite pažnju na činjenicu da se japanske godine ne računaju od 1. januara do 31. decembra, nego od 3. februara jedne do 2. februara sledeće godine. Tako će osoba rođena 15. januara 1955. svoje znakove potražiti u koloni za 1954. godinu. Nađite u tablici svoju godinu rođenja, pa u sledećoj koloni pogledajte koji se broj nalazi na vrhu te kolone.

„Japanska ljubavna hronologija“…

Zapamtite ili zapišite. To isto ponovite i za vašeg partnera. Osobe čiji su karakteristični brojevi na krugu brojeva i elemenata (desno) u susednim poljima, povezani širokim žutim strelicama, veoma se dobro slažu.

Idealno slaganje je ako od broja muškarca velika strelica ide prema broju žene. Dobro se slažu i osobe čiji su brojevi u jednom te istom polju. Ne slažu se osobe čiji su brojevi u poljima povezanim tankim crvenim strelicama. Ove strelice označavaju loš uticaj jedne osobe na drugu.

Napomena: kad se vodom zaliva stablo, ono raste. Voda stablu čini dobro. Kad se drvetom loži vatra, ona se rasplamsava. Drvo čini dobro vatri. Kad nešto izgori, vraća se u zemlju i obogaćuje je. Vatra čini dobro zemlji. Zemlja u sebi čuva različite metale. Zemlja čini dobro metalima. Metal vodu ne prlja, nego je pročišćava. Metal čini dobro vodi.

Isto tako voda gasi vatru, a od vatre voda isparava i nestaje. Od metala se pravi alat koji seče drvo. Od metala drvo ne može očekivati nikakvo dobro. Drvo svojim korenjem razdire zemlju…

Analiza 9 Kigaku znakova i brojeva

Od drveta zemlja ne može očekivati dobro. Vatra topi metal i mijenja mu oblik i sastav, od vatre metal ne može očekivati ništa dobro. To je duboko objašnjenje kruga brojeva i elemenata.

1, belo, Voda

Osobe rođene pod ovom zvezdom su pod vladavinom Meseca. Voda je njihov zaštitni element. Njihova priroda je promenjiva. Nalik vodenom toku, prilagodljivi su, lako ulaze u različite slojeve društva pronalazeći najčudnije načine, u stanju su se svuda provući kao što voda uđe i u najmanju pukotinu

Mekog su karaktera, vedri i društveni pa ne pokazuju drugima čak ni ako mnogo pate. Ovi ljudi obično nemaju mnogo sreće do 35. godine i u mladosti se pred njima nađe prilično prepreka, ali su izuzetno strpljivi i smireni i umeu čekati razdoblje mirnijeg i harmoničnijeg života koji dolazi od 40. godine života. Čak i kad poseduju mnoge talente i znanja, dok su mladi, ljudi iz okoline ne obraćaju pažnju na njih i ne odaju im zasluženo priznanje.

Kao što voda, dok teče, postaje sve bujnija i na kraju se ulije u veliki okean, tako i oni, u zrelijem dobu života najzad dožive veliko priznanje i sreću. Preporučuje se da spavaju glavom okrenutom ka severu što će sprečiti zdravstvene probleme oko zadržavanja vode u organizmu. Doba kad su najaktivniji je oko ponoći. Vlaga im donosi ravnotežu, zato se preporučuju duge šetnje pored reke i po kišnom vremenu.

2, crno, Zemlja

Osobe rođene pod ovom zvezdom su pod vladavinom Venere, oni ne govore mnogo i nisu nametljivi. U životu, društvu, u karijeri, penju se lagano, ali sigurno.

Poseduju snažnu moć, i uglavnom primaju sve od svoje okoline i društva i time manipulišu. Ove osobe nisu sklone naglim uspesima, ali se njihovi planovi i namere vremenom dobro realizuju.

Njihovo strpljenje na kraju donosi lepe plodove. Najbolje se slažu i primaju potporu osoba rođenih u godini broja 9, elementa Vatre, srodni su i žive u harmoniji s brojnim pripadnicima godine 5 i 8, elementa – Zemlje. Preporučuje se da spavaju glavom okrenutom ka centru prostorije jer se tako osećaju sigurno što im donosi spokojan san. Najbolje se osećaju tokom popodnevnih i ranih večernjih sati u domaćem okruženju.

3, tirkizno, Drvo

Ove osobe su pod vladavinom dve planete: aktivnog i brzog Marsa i velikog srećnog Jupitera. Zahvaljujući svojoj agresivnosti, životnosti i vitalnosti, od rane mladosti postaju omiljeni i zapaženi, sposobni za započinjanje novih stvari, novih poduhvata. Zahvaljujući tome oni lako i već u mladosti dospevaju na visoke položaje.

Oni ne pitaju druge za mišljenje pa se često dogodi da ih zato okolina, posle prvog oduševljenja, kritikuje i loše ocenjuje. Najbolje se slažu i primaju veliku podršku osoba rođenih u godinama broja 1, elementa Vode, srodni su i žive u harmoniji s pripadnicima godine 4.

Preporučuje se da spavaju glavom okrenutom prema istoku, a doba kada su najaktivniji su rani jutarnji sati. Najbolje se osećaju tokom toplih prolećnih dana, mir pronalaze u dugim šetnjama.

4, zeleno, Drvo

Ove osobe su pod vladavinom planete Jupiter. Otvorenog su duha, ne ljute se lako i većina ljudi iz njihove okoline ih voli. Svoju smirenost prenose na druge i lako stiču poverenje drugih. Sreća im dolazi vrlo rano. Prilagodljivi su, dobri saradnici i verni prijatelji, imaju neodoljivi šarm i vrlo su društveni.

Vode računa o osećanjima drugih i umeju da uspostave harmonične odnose. Preporučuje se da spavaju glavom okrenutom ka istoku, a doba kada se najaktivniji su rani jutarnji sati.

Najbolje se slažu s osobama rođenim u godinama pod vladavinom broja 1 i simbolom Vode, srodnog su karaktera i lijepo se slažu s rođenima pod brojem 3, a vrlo su privrženi rođenima u godini 9 koji pripadaju elementu Vatre.

5, žuto, Zemlja

Osobe rođene pod ovom zvezdom su pod uticajem Saturna i Zemlje. Izuzetno su srećni, ali ako ne shvate sve dimenzije svog blagostanja, mogu ih snaći i teškoće u životu. Rođeni su lideri, privlače i okupljaju ljude oko sebe, lako stiču novac, pa čak i bogatstvo. Vešto barataju novcem. Ponekad su u mladosti suviše agresivni pa razumevanje i podrška sredine izostaje zato pravo priznanje stiže tek od 35. godine života. Najbolje se slažu i primaju potporu osoba rođenih u godini broja 9, elementa Vatre koja im daje konstantan stimulans i pregršt novih idejnih rešenja.

Preporučuje se da spavaju u tihoj sobi glavom okrenutom ka centru prostorije i da pored toga obavezno planiraju svakodnevni popodnevni odmor nakon radnih obveza. Srodni su i žive harmonično sa rođenima u godinama koje pripadaju brojevima 2 i 8, elementa Zemlje.

6, belo, Metal

Osobe rođene pod ovom zvezdom su pod vladavinom Venere, često su najstariji sinovi, očevi brojnih porodica, predvodnici velikih skupina. Dosledni su i ozbiljno shvataju život, i okolina im veruje. Nemaju talenta za trgovinu i za sve što je u vezi s razmenom robe i novca jer su isuviše iskreni.

Iako cenjeni u društvu, nisu naročito vični odnosima s ljudima, niti previše društveni, ponosni su i ne podležu lako uticajima drugih. Teško se prilagođavaju i vole svoju slobodu. Preporučuje se da spavaju glavom okrenutom ka zapadu što će im doneti spokojan san i uravnoteženje energetskih potencijala, a doba kada su najaktivniji su jutarnji i prepodnevni sati.

Najbolje se osećaju tokom popodnevnih sportskih aktivnosti, a tokom zimskih meseci se preporučuje aktivan odmor. Tokom života se najbolje razvijaju uz podršku rođenih u godinama brojeva 5, 2 i 8, elementa Zemlje. Srodni su i žive harmonično sa pripadnicima godine 7.

7, crveno, Metal

Osobe rođene pod ovom zvezdom su zaštićeni planetom lepote i ljubavi, Venerom, i zahvaljujući tome mogu tokom čitavog života uživati u obilju stvari i novca koje s lakoćom stiču, ali je potrebno kontrolisati svoje troškove jer vrlo brzo gube zarađeno. Osobe rođene pod ovom zvezdom, bile ženskog ili muškog pola, u prilično su slabim odnosima s jednim roditeljem još od rane mladosti, čemu pridonose različite okolnosti, burne svađe i konflikti u porodici.

Poseduju sve uslove za uspeh u životu, ali ako za požrtvovan rad nisu dovoljno spremni, nikada neće postići potpuni sjaj jer i sami nikada nisu zadovoljni dobijenim, već uvek teže novim idealima koji su im van dometa. Preporučuje se da spavaju glavom okrenutom ka zapadu što im donosi miran san i uravnoteženje energetskih potencijala.

Doba dana kada su najaktivniji je podne. Najbolje se osećaju tokom dugih sunčanih dana, a tokom zimskih meseci im prijaju šetnje po snegu. Najbolje se slažu i primaju potporu osoba rođenih u godinama brojeva 5, 2 i 8, elementa Zemlje, srodni su i žive u harmoniji s pripadnicima godine 6.

8, belo, Zemlja

Osobe rođene pod ovom zvezdom su pod vladavinom planeta Mars. Ove osobe nemaju pokretačku energiju već ih, najčešće, podrška Saturna usmerava da nastavljaju započete poslove i pothvate svojih roditelja. Imaju sreće u provođenju već zamišljenog i vole da se bave unapred isplaniranim aktivnostima jer ne vole promene.

Vrlo su cenjeni od strane poslovnog okruženja što je delom i zbog njihovog talenta da dobijeni novac s izuzetnom lakoćom umnožavaju i povećavaju. Ove strpljive i postojane osobe napreduju postepeno i sklone su želji za postizanjem savršenstva u svim životnim područjima. Preziru slatkorečivost i zbog toga ponekad imaju neprilika jer otvoreno izražavaju svoje mišljenje.

Doba dana kada su najaktivniji su rani večernji sati, a godišnje doba koje im najviše odgovara je rana jesen. Najbolje se slažu i primaju veliku podršku osoba rođenih u godinama broja 9, elementa Vatre, srodni su i žive u harmoniji s pripadnicima godine 5.

9, ljubičasta, Vatra

Osobe rođene pod ovom zvezdom blistaju kao Sunce u podne, a zahvaljujući planeti Mars koja vlada ovim znakom poseduju snažan poriv za stvaranjem i ambiciju da već tokom ranih godina života postižu značajne poslovne uspehe i zapaženi su. U mladosti žude za lepim i novim stvarima, „zagreju“ se brzo za nove detalje, ali se jednako brzo i ohlade.

Mars i Sunce im uvek daju novu volju – oni su poput izvora neiscrpne energije za okruženje zbog čega su vrlo omiljeni u porodici i među prijateljima. Svetlost i tama se kod njih smenjuju neverovatnim tempom, ali to ne ostavlja previše posledica na njihovo raspoloženje. Preporučuje se da spavaju glavom okrenutom ka istoku što će im doneti neophodno pražnjenje negativne energije koju nakupe tokom dana.

Doba kada su najaktivniji su kasni jutarnji sati. Najbolje se osećaju tokom dugih sunčanih dana. Najbolje se slažu i primaju dobru podršku osoba rođenih u godinama brojeva 3 i 4, elementa Drvo koji inače vrede za osobe koje teže materijalizaciji, pa su ljudi 9 za njih uvek novi izvori energije i ideja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com