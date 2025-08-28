Drevni kineski kalendar: Miljenici sreće rađaju se baš na ove datume!

Kineski kalendar star je 3000 godina, ali veruje se da ima neverovatnu moć proricanja, a datum na koji ste rođeni otkriva puno toga o vama.

Kalendar opisuje svaki datum, nebitno kojeg meseca i godine, te na osnovu toga otkriva što vam je sudbina namenila.

Ipak, kako to obično biva, neki imaju više sreće od drugih, a ako ste rođeni na određeni datum, koji se po kineskom kalendaru smatra srećnim, to će vam uveliko uticati na sudbinu.

Ovdje je ključan sam datum rođenja, bez obzira na mesec, ali je bitna i godina u kojoj ste se rodili, odnosno koji ste znak kineskog horoskopa, prenosi antena.me.

PACOV – 1924., 1936., 1948., 1960., 1972., 1984., 1996., 2008.

Među Pacovima najsrećniji su oni rođeni 4. ili 13. u mesecu. Ako ste rođeni 4. živećete stabilan život, u srednjim godinama ćete steći bogatstvo, a imaćete i decu i porodicu.

Oni rođeni 13. su blagoslovljeni velikom srećom, uspehom u karijeri i predviđa im se dug i bogat život.

VO – 1925., 1937., 1949., 1961., 197.3, 1985., 1997., 2009.

Srećni datumi rođenja za volove su 13. i 27. Oni rođeni 13. u mesecu su mudri i poštovani, a tokom celog života će imati oko sebe ljude koji će vam pomagati.

Sretnici rođeni 27. su iskreni i velikodušni, a njihova želja da pomažu drugima neće ostati neuzvraćena. Žene rođene tog datuma su posebno pametne i elegantne, a predviđa im se srećan i dug život.

TIGAR – 1926., 1938., 1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010.

Za Tigrove su srećni datumi rođenja 16. i 27. Ako ste rođeni 16. u mesecu, vodićete bogat i zanimljiv život, stećićete i slavu i bogatstvo.

Oni rođeni 27. često imaju pomoć s kojom će munjevito napredovati u karijeri, a imaće sreće i u izboru bračnog partnera s kojim ih čeka mnogo dece i unučadi.

ZEC – 1927., 1939., 1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011.

Za one rođene u godini Zeca srečni datumi su 26. i 29. Prvi će se istaknuti svojom pameću i tako steći veliko poštovanje, a baviće se istaknutim poslom i biti cenjeni u svojoj zajednici.

Drugi će biti jako srećni u životu, a muškarci i perspektivni u poslu. Žene rođene u godini Zeca su pametne i meka srca pa će biti odlične u poslu s ljudima.

ZMAJ – 1928., 1940., 1952., 1964., 1976., 1988., 2000., 2012.

Među ljudima rođenima u godini zmaja najveći srećnici su oni koji su na svet došli 1. ili 16. u mesecu.

Ako ste rođeni 1. u mesecu sve će vam u životu ići glatko, naročito u karijeri i postoji mogućnost da ćete stići do vrlo visokog položaja.

Rođeni 16. u mesecu su natprosečno pametni i takođe će prosperirati u karijeri. Mogli biste steći slavu i bogatstvo na području nauke.

ZMIJA – 1929., 1941., 1953., 1965., 1977., 1989., 2001., 2013.

Srećni datumi rođenja u godini Zmije su 1. i 23. Rođeni 1. u mesecu imaće život obeležen brojnim srećnim događajima.

Oni rođeni 23. se smatraju mudrima i hrabrima. Obično su jako poštovani i imaju veliku karijeru, najčešće u politici ili kao direktori velikih kompanija, a sreće imaju i u braku.

KONJ – 1918., 1930., 1942., 1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014.

Rođeni u godini Konja najsrećniji su ako su na svet došli 5. ili 20. u mesecu. Prvi će najverovatnije odabrati akademsku karijeru i postati odlični učitelji s uspešnom karijerom.

Drugi su pak blagoslovljeni dobrom srećom, bogatstvom i moći te velikom i srećnom porodicom

KOZA – 1919., 1931., 1943., 1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015.

Za one rođene u godini Koze najsrećniji datumi rođenja su 7. i 30. u mesecu. Rođeni 7. u mesecu imaju velikog talenta za slušanje drugih pa često budu uspešni političari ili pregovarači.

Ako ste rođeni 30., sudbina vam je namenila mnoge talente i bićete jako uspešni u čemu god odlučite.

MAJMUN – 1920., 1932., 1944., 1956., 1968., 1980., 1992., 2004., 2016.

U godinama Majmuna najsrećniji datumi rođenja su 14. i 28. Ako ste rođeni 14. imaćete prilike da stegnete veliko bogatstvo, ali i bliske prijatelje koji će vam pomagati u svemu.

Rođeni 28. će imati veoma srećan život, bez ikakvih tegoba i nesreće.

PETAO – 1921., 1933., 1945., 1957., 1969., 1981., 1993., 2005., 2017.

Za one rođene u godini petla, najbolji datumi rođenja su 4. i 26. Ljudi rođeni 4. u mesecu predodređeni su za visoke pozicije i lako postižu uspehe.

Oni rođeni 26. imaju velike poslovne sposobnosti i najčešće razvijaju sopstveni uspešan posao.

PAS – 1922., 1934., 1946., 1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018.

U godini Psa najsrećniji datumi rođenja su 7. i 28. Ako ste rođeni 7., sudbina vam je namenila dug život i dobro zdravlje, a mogli biste steći i veliko bogatstvo

Oni rođeni 28. u mesecu su pametni i uživaju veliko poštovanje u svojoj zajednici, a celog života će biti okruženi odanim prijateljima.

SVINJA – 1923., 1935., 1947., 1959., 1971., 1983., 1995., 2007., 2019.

Za rođene u godini Svinje najsrećniji su 17. i 24. u mesecu. Rođeni 17. imaju velike intelektualne sposobnosti te su odlični u poslu, a često se bave istraživačkim radom ili rade na razvoju.

Rođeni 24. takođe će se oslanjati na svoju pamet te prosperirati u sopstvenom biznisu koji će im nositi veliku zaradu.

