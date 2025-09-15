Druga polovina septembara uvodi 5 znakova horoskopa u potpunu novo životno poglavlje

Astrološkinja Matilda Zhuang otkriva da će septembar 2025. doneti značajne preokrete za pet horoskopskih znakova. Nakon burnih meseci emotivnih i profesionalnih izazova, ovi znaci će do kraja meseca osetiti pravu promenu energije i otpočeti novi, uzlazni ciklus.

Ovan

Ovnovi će tokom septembra preuzeti potpunu kontrolu nad svojom rutinom i načinom na koji se predstavljaju svetu. Kada naučite da cenite svoju unutrašnju snagu i samostalnost, ljudi će početi da vas gledaju drugačije. Ovaj mesečnik označava početak neustrašive epohe u kojoj će se vaše želje i ciljevi reflektovati nazad na vas, pod uslovom da prvo promenite svoj stav.

Blizanci

Za Blizance je septembar ključno vreme za napredak na poslovnom i porodičnom polju. Bilo da ste nedavno promenili karijeru ili kuću, pred vama je svež početak. Međutim, pravi izazov leži u pronalaženju balansa između posla i privatnog života. Kako uspostavite harmoniju između onoga što vas ispunjava i obaveza koje imate, bićete korak bliže karijeri koja vas svakog jutra izvlači iz kreveta s osmehom.

Devica

Sa dva novog meseca i solarnim pomračenjem u vašem znaku, Device dobijaju šansu za temeljnu transformaciju. Ovaj period zahteva da obnovite svoju energiju, auru i telesni izgled kroz vežbanje i zdravu ishranu. Baš kao što ste radili na mentalnom razvoju, posvetite se i fizičkom usavršavanju – naporan trud plaća se upravo u septembru, kada će vam se trud konačno vratiti vidljivim rezultatima.

Strelac

Strelčevi se možda osećaju kao da su se tresli od početka godine, ali septembar donosi prekretnicu u karijeri. Vaša unutrašnja intuicija će vas voditi ka preuzimanju pozicija autoriteta. Oslobađanje od zastarelih uverenja o porodici i domu omogućava vam da zablistate u novoj ulozi i dobijete onaj profesionalni “glow-up” o kom ste oduvek sanjali.

Vodolija

Vodolije ovog septembra konačno ulaze u fazu autentičnosti. Nakon perioda skrivanja prave prirode zbog straha od tuđih sudova, stiže vreme da živite za sebe. Kad prihvatite: “Ovo sam ja i ovo me čini srećnim”, prestajete da tragate za spoljnim potvrđivanjem. U septembru ćete se pojaviti u sv

