Duboka ljubav stiže kroz drugu šansu, ova 3 znaka dočekaće Novu godinu sa srodnom dušom!

Astrološka energija utorka poboljšava odnose za srećne znake: Vodoliju, Strelca i Lava. Vreme je da duboka ljubav konačno i njih pogodi.

Ovaj dan posvećen je drugim šansama. 30. decembra 2025. duboka ljubav konačno stiže za tri horoskopska znaka. Ovaj dan nas tera da se suočimo sa nekim od starih, emocionalnih rana koje zaista ne bismo želeli da ponovimo. Nismo baš toliko zainteresovani da postanemo parodija na sebe, što znači da nas ne mogu definisati naša prošla slomljena srca.

Astrološka energija utorka nas čini veoma samosvesnim, pa čak i dajemo sebi odustajanje. Ovaj dan je tu da nam pomogne da se izlečimo, a izlečićemo se, jer to želimo. Vreme je idealno za prepoznavanje onoga što smo izbegavali u vezama, bilo da je to ranjivost, oproštaj ili jednostavno iskrena komunikacija. Vreme je da stvorimo prostor da ljubav uđe u naše živote. Konačno!

1. Lav – imate drugu šansu za veliku ljubav

Astrološka energija utorka vam pokazuje gde ste se preterano naprezali, a gde biste možda želeli malo da se opustite. 30. decembra ćete se naći u poziciji da morate da se emocionalno smirite.

Ovo implicira da ste, možda, uplašili ljude. Hej, dešavale su se čudnije stvari. Iako želite ljubav u svom životu, videli ste da možete postati i malo previše zahtevni, što je, zauzvrat, zatvorilo druge ljude.

Ovaj dan je posvećen drugim šansama. Ljubav je ovde i spremna je da bude deo vašeg života, zato nemojte previše razmišljati o njoj ili pokušavati da je kontrolišete. Ovde je, lepa je i bacila je oko na vas.

2. Strelac – zaslužuješ da budeš voljen u potpunosti

Ovaj dan vam pomaže da vidite tačno gde ste pogrešili u prošlosti, kada je u pitanju razumevanje razloga koji stoje iza određenih neuspešnih veza. Niko nije kriv ovde, a 30. decembra sebi opraštate svoju ulogu u tim propalim vezama.

Teško je preuzeti odgovornost za stvari za koje ne volimo da mislimo da smo ih uradili, ali svi mi igramo ulogu. Nismo samo žrtve okolnosti. Međutim, još je važnije da to vidimo, imenujemo, a zatim oslobodimo.

Ne služi ti da ostaneš zatvoren, posebno zato što si tako voljen! Ovo je odličan dan za nove početke, pa je vreme da pustiš ljubav u sebe. Veruj da se svaka veza ne završava slomljenim srcem i shvati da i ti zaslužuješ da budeš voljen u potpunosti.

3. Vodolija – prihvatite ljubav bez opiranja

Izgleda da je vreme da spustite štit i prihvatite da ako zaista želite ljubav u svom životu, onda ćete morati da se oslobodite nekih svojih zaštitnih odbrana. 30. decembra je bezbedno vratiti se u vodu, takoreći.

Astrološka energija utorka vam daje do znanja da više nema čega da se plašite kada je u pitanju ljubav. Ako insistirate da je sve tako strašno napolju, onda nikada nećete doživeti deo života koji, u vašem slučaju, treba doživeti.

Duboka ljubav stiže, ovde je i sada, i to mislimo bukvalno, kao da postoji neko ko je zainteresovan za vas i ko je vredan vaše pažnje. Zato, pogledajte i vidite o čemu se radi. Započnite novu godinu uz prasak!

(Krstarica/YourTango)

