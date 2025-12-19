Duga borba konačno se završava, 3 znaka oslobodiće se poslednjeg problema i započeti preporod

Strelci, Blizanci i Rak konačno započinju preokret. Njihova duga borba je završena. Naučili su lekcije i kreću u novo poglavlje života.

Duga borba konačno završava za Bika, Blizance i Strelca 19. decembra 2025. godine. Ovo je dan koji donosi razmišljanje, uvid i isceljenje. Petak nam pomaže da vidimo gde su prošle borbe oblikovale naš rast i kako je vreme da krenemo dalje kada je u pitanju oslobađanje od tog poslednjeg malog problema.

Vreme je da priznamo da smo otporni kako bismo mogli da prepoznamo lekcije ugrađene u te naše izazove. U petak, obrasci koji su opterećivali ove astrološke znake počinju da se menjaju na smislene i pozitivne načine. Duga borba konačno završava kada dobijemo perspektivu i sposobnost da iskoračimo napred sa dobrim namerama.

1. Bik – kraj borbe za novac

Danas konačno razumete cikluse koji su uticali na vaše prošle izazove. Vidite gde je vaš trud bio produktivan i gde određene stvari treba prilagoditi. Ovaj uvid deluje oslobađajuće i spremni ste za oslobođenje.

19. decembra, iznenadna spoznaja vam pokazuje da se približavate kraju borbe vezane za novac. Zbog toga osećate olakšanje i dubok osećaj postignuća. Ovo je prekretnica kada vam se vraća samopouzdanje i generalno se osećate dobro u životu. Borbe su odslužile svoje i više nisu potrebne u ovom trenutku. Zbog toga osećate zahvalnost što ste dovoljno jaki da ih prevaziđete.

2. Blizanci – univerzum vas podržava

Danas se mirite sa svim kroz šta ste prošli sa jedinim ciljem da to prebolite. Počinjete da vidite koliko su vas te prethodne borbe pripremile za sadašnjost, i 19. decembra osećate se kao da univerzum konačno sarađuje sa vama kako bi vam pružio vrstu ličnog uvida koji vam je bio potreban. Bez mističnih naznaka, ništa suptilno – samo smela potreba da se uhvatite u koštac sa sadašnjošću, bez emocionalnog preterivanja.

Danas označava popuštanje napetosti i početak obnovljenog kretanja napred. Univerzum podržava vaš napredak i ohrabruje vas da zakoračite u sledeće poglavlje sa mirnim samopouzdanjem. Samo budite svoji. Nema više zadržavanja u prošlosti.

3. Strelac – oslobodite se starih tereta

Sada je vreme da se oslobodite tih starih tereta i sećanja kako biste sve to mogli da zapišete kao prošlost. Gotovo i gotovo. Vaša duga borba je završena. Naučili ste svoje lekcije i spremni ste da započnete novo poglavlje u svom životu. Da biste to uradili, morate to učiniti zvaničnim, emocionalno i psihički.

19. decembra osećate osećaj završetka i novootkrivenu sposobnost da se fokusirate na budućnost bez nošenja nepotrebnog tereta. Promenu osećate odmah i verujete u tajming ovog oslobađanja. Napolje sa starim i uđite u novo, to je vaša filozofija. Nova godina uskoro dolazi. Možete se prepustiti tome.

(Krstarica/YourTango)

