Dugo je čekao – posle Nove godine jedan znak horoskopa konačno pronalazi ljubav.

Postoji taj 1 trenutak posle praznika kada se euforija stiša, jelke se reše, a samo mi ostanemo sami sa sobom i svojim mislima.

I baš tada, kada se najmanje nadamo, život nas iznenadi. Ako ste se poslednjih meseci pitali da li ljubav uopšte zna vašu adresu, odgovor za jedan horoskopski znak glasi – zna, i dolazi vrlo brzo.

Reč je o Devici.

Device su dugo bile fokusirane na obaveze, analize, svakodnevne sitnice i pokušaj da sve drže pod kontrolom. Ljubav je često čekala sa strane, jer „nije pravi trenutak“ ili „još nešto treba srediti“. Posle Nove godine, međutim, taj unutrašnji pritisak popušta. Neće se desiti naglo niti burno – već tiho, nenametljivo, baš onako kako Devici najviše odgovara.

Zanimljivo je što ova ljubav ne dolazi kroz spektakl ili dramatične poteze. Dolazi kroz pažnju. Kroz osećaj da vas neko razume bez mnogo objašnjavanja. Kroz osobu koja ceni vašu posvećenost, ali vas podseća da ne morate uvek biti savršeni. Da li ste ikada primetili kako se najlepše emocije pojave baš onda kada prestanemo sve da analiziramo? Upravo to sada čeka Device.

Slobodne Device mogu upoznati nekoga kroz posao, svakodnevne obaveze ili sasvim običan susret koji će im se kasnije učiniti sudbinskim. Oni koji su već u vezi mogu očekivati smirivanje tenzija i jačanje poverenja, uz jasniji osećaj stabilnosti i bliskosti.

Pustite kontrolu makar malo. Ne tražite mane tamo gde ih nema. Dozvolite sebi da osetite, a ne da sve odmah objasnite razumom. Jedan iskren razgovor ili spontana odluka mogu napraviti veliku razliku.

Zaključak je jednostavan – posle Nove godine Devica shvata da ljubav ne mora biti savršena da bi bila prava. I baš tada, kada to prihvati, ljubav konačno pronalazi nju.

