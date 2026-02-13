Za izabranike sudbine i zvezda sada sleduje ulazak u fazu izobilja - sve im od sada ide od ruke!

Dugo nisu imali sreće, ali sada se sve menja – ova 2 znaka horoskopa ulaze u fazu izobilja.

Da li ste nekada imali utisak da vas život stalno testira, da se trudite više nego drugi, a dobijate manje? E pa sada konačno ulaze u fazu izobilja.

Neki periodi zaista znaju da budu suvi i teški. Ali baš tu, posle najduže pauze, često dolazi preokret. U narednom periodu dva znaka horoskopa konačno skidaju teret s leđa.

♋ Rak – Posle emotivnog minusa sledi ulazak u fazu izobilja

Rakovi su dugo davali više nego što su dobijali. Vreme, energiju, razumevanje. Sada se balans polako vraća. Izobilje za vas ne znači samo novac, već i sigurnost, stabilniji odnosi i osećaj da niste sami u svemu. Finansijski pomak dolazi kroz nešto poznato – posao koji već radite ili veštinu koju potcenjujete.

Prestanite da umanjujete sopstvenu vrednost. Tražite ono što zaslužujete, bez griže savesti.

♑ Jarac – Nagrada stiže baš kad ste mislili da nema smisla

Jarčevi su majstori izdržljivosti. Ali i njima ponestane strpljenja. Dobra vest je da ulazite u fazu gde se trud konačno meri konkretnim rezultatima. Novac, priznanje, bolja pozicija – sve dolazi postepeno, ali stabilno. Ovo je onaj tip izobilja koji traje.

žNe pokušavajte sve da držite pod potpunom kontrolom. Dozvolite drugima da vam pomognu.

Šta se nameće za kraj?

Rak i Jarac ulaze u fazu izobilja ne zato što su imali sreće, već zato što su izdržali. Promene koje dolaze nisu spektakularne na prvi pogled, ali su duboke i dugoročne. Ako ste među ova dva znaka, obratite pažnju na prilike koje deluju „obično“. Upravo tu se krije novi početak. A ponekad je baš to najveće bogatstvo.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com