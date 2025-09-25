Dugo su se mučili, jesen donosi olakšanje i predah od izazova: Najgore za ove znakove je prošlo!

Letnja sezona je za mnoge bila zahtevna, ali prema astrološkim tumačenjima, završetak sezone pomračenja, promena u kretanju Saturna i ulazak u sezonu Vage donose olakšanje i poboljšanje za tri zodijačka znaka.

Ovan — rasterećenje nakon Saturnovih pritisaka

Ovnove je tokom leta pritiskao Saturn, što je izazvalo osećaj ograničenja i usporavanja, ali privremeni povratak Saturna u Ribe donosi rasterećenje i ponovni zamah u životu i planovima.

Kratki savet: Iskoristite trenutak za pokretanje započetih projekata i rešavanje zaostalih obaveza dok energija postaje podržavajuća.

Škorpija — više radosti, kreativnosti i društvenih prilika

Škorpije koje su se mučile tokom leta ulaze u period kada život postaje zabavniji i dinamičniji; očekuju se veći broj društvenih dešavanja, ljubavnih prilika i kreativnih projekata koji mogu dobiti pravo značenje kada Saturn ponovo promeni poziciju početkom naredne godine.

Kratki savet: Pokrenite kreativne ideje sada, ali računajte na jači zamah i stabilizaciju projekta od februara nadalje.

Rak — sreća i šanse za proširenje mogućnosti

Rakovi su tokom leta doživeli uspone i padove, ali su i dalje u povoljnom periodu koji donosi sreću i mogućnosti za putovanja, zabavu i poslovne ponude koje mogu otvoriti vrata ka novoj fazi karijere; povoljni efekti traju do februara.

Kratki savet: Pratite prilike koje se otvaraju sada — pažljivo procenite ponude i spremajte se za moguće profesionalne promene.

Praktični saveti za sve tri znaka

– Iskoristite povoljan talas: započnite manje projekte i testirajte ideje sada, sa planom za veće korake u februaru kada se neke planete stabilizuju.

– Društvena i profesionalna mreža: povećajte društvene kontakte i budite otvoreni za saradnju — ovo je period koji podržava nova poznanstva i ponude.

– Ravnoteža i strpljenje: iako dolazi olakšanje, treba ostati istrajan i strpljiv dok pozitivni efekti sazrevaju

Budite uporni i dosledni svojim stavovima, jer najgore za ove znakove je prošlo!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com