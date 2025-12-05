Dugotrajno obilje i sreća kreće od 5. decembra za ove znakove, kupaće se dugo u parama ako ovo urade!

Verujte da ste mnogo srećni i otkrićete da jeste. Dugotrajno obilje i sreću privlače danas Devica, Ribe, Ovan i Vaga, ako prihvate izazov.

Dugotrajno obilje i sreća kreće za Ovna, Ribe, Device i Vage počev od 5. decembra 2025. godine kada Sunce napravi kvadrat sa Severnim i Južnim čvorom, što pojačava pritisak. Ova četiri astrološka znaka prihvataju izazov u ​​petak i proširuju svoj um kada je u pitanju obilje

Nakon jučerašnjeg punog Meseca, nalazite se u ovom slatkom vremenskom prozoru gde se otpuštate nekoliko stvari kako biste napravili mesta za druge i bolje.

Čvorovi su sudbonosne tačke u astrologiji, gde je Sever vezan za vašu budućnost i životnu svrhu, a Jug predstavlja osobine koje ste imali od pre nego što ste se rodili. Niste ovde da ostanete takvi kakvi jeste, već ste ovde da evoluirate.

Ako želite više, morate da shvatite veličinu i zapitate se: „Zašto ne ja?“ Umesto da kažete „Teško meni“.

Svaki put kada Sunce napravi kvadrat sa čvorovima, ono vas gura van vaše zone udobnosti, očekujući da rastete. Četiri astrološka znaka prihvataju ovaj izazov u ​​petak i proširuju svoj um kada je u pitanju obilje. Verujte da ste srećni preko svake mere i otkrićete da jeste.

1. Ovan – prestajete da se ograničavate na putu sreće i obilja

Da biste privukli trajno obilje i sreću, morate da se nosite sa situacijom kojoj ste dozvolili da se previše dugo zadržava.

Šta je u vašem životu za šta znate da tu ne pripada u petak? Da li je to navika, situacioni stav ili način razmišljanja koji vam omogućava da se smestite u udobnost i izbegnete bol koji dolazi sa rastom?

Rođeni ste da budete ambiciozni. Igranje života na malo nije ono što bi Ovan trebalo da radi. Dakle, vreme je da se oprostite od udobnosti koja vam daje osećaj sigurnosti i da se pozabavite problemima koji vam omogućavaju da se odvojite od obrazaca koji vas sputavaju. 5. decembar nije o situaciji koja je pogrešna ili loša, već o tome da vi ograničavate sebe.

Zato, 5. decembra, zapitajte se šta radite što vas drži u stagnaciji, a zatim uradite suprotno.

2. Ribe – vera u sebe privlači dugotrajno obilje

Spremni ste (i voljni) da privučete obilje i sreću, ali prvo morate da priznate da to želite. Možda vam se čini da je traženje više pohlepno ili nedostatak skromnosti. Severni čvor u vašem znaku, potisnut asertivnim Mesecom u Strelcu, poziva vas da vidite koliko je ta vrsta razmišljanja apsurdna u petak.

Ako imate više, možete pomoći većem broju ljudi. Kada vam se dobre stvari dese 5. decembra, razmišljate kome možete pomoći i kako.

Dakle, dugotrajno obilje će uvek biti privučeno vama, zbog vašeg nežnog, velikodušnog srca i vaše vere u sebe.

3. Devica – motiviše te ljubav, menjaš navike

Prepoznaješ mala neslaganja karaktera koja te sprečavaju da postigneš svoj najbolji život. Ipak, postojali su razlozi zašto se nisi promenio. Nisi imao dovoljno dobar razloga, a ipak će ti se u petak jedan pojaviti u obliku osobe koju voliš.

Ljudi do kojih ti je stalo imaju čudan način da te motivišu da budeš bolji. Malo je stvari koje ti više drže srce od ljubavi i naklonosti.

Dakle, kada shvatiš da sebe sputavaš, odlučićeš da se odrekneš tih karakternih udobnosti i spojiš delove svog bića sa kolektivnom energijom koju deliš ti i tvoj partner.

Motiviše te ljubav, i to nije spoljašnja prisila, već suštinska stvar.

4. Vaga – okončajte negativne uticaje, sreća vas prati

Spremni ste da priznate da imate nekoliko labavih krajeva koje treba da rešite. Oni vas sprečavaju da živite život kakav želite, a ipak ste tolerisali situaciju. Može se desiti nešto što vas podstiče da okončate negativne uticaje i da počnete da težite pozitivnijim, zdravijim vezama.

Obilje koje upada u rutinu ili nezdrav prostor neće trajati. Da biste izbegli da dobijete ono što želite, a zatim odete brzo kao što je i došlo, suočićete se sa problemom direktno.

A onda, pre nego što se dan završi, shvatićete koliko je dobra bila tako teška odluka za vas.

