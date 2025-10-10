Dugovečnost im zapisana u zvezdama: Ova 4 znaka najduže žive, imaju lep i srećan život!

Dug i srećan život određen je našim svakodnevnim navikama, odnosima i načinu na koji se odnosimo prema sebi i drugima.

Ali, možda je odgovor skriven i u zvezdanim konstelacijama.

Prema astrolozima, osobe rođene u ovim horoskopskim znakovima žive najduže.

Bik

Ovaj znak zodijaka poznat je po svojoj smirenosti, izdržljivosti i uživanju u životu u punim plućima. Bikovi su majstori u umetnosti uživanja, što može biti ključno za dugovečnost. Njihova sklonost mirnom životu, uživanju u finim stvarima i kvalitetnim odnosima može produžiti godine njihova života.

Devica

Device su pedantne, organizovane i pažljive, a ta preciznost može ih dovesti do dugog i zdravog života. Njihova sklonost brizi o zdravlju, redovnim medicinskim pregledima i zdravim navikama često ih stavlja u kategoriju dugovečnih. Za Device svaka sekunda je važna i oni su majstori u čuvanju svake sitnice koja može doprineti njihovom blagostanju.

Vodolija

Vodolije su poznati po svojoj nekonvencionalnosti i originalnosti. Njihova otvorenost prema novim iskustvima i idejama može ih održati mladima u srcu što je ključno za dugovečnost. Njihova sposobnost prilagođavanja promenama i izbegavanje stresa takođe može imati pozitivan uticaj na dužinu njihovog života.

Ribe

Ribe su znak zodijaka koji je duboko povezan s intuicijom, empatijom i duhovnošću. Njihova povezanost s unutarnjim svetom može ih zaštititi od stresa i anksioznosti, koji su često faktori koji utiču na zdravlje i dugovečnost. Ribe su majstori u pronalaženju unutrašnjeg mira i harmonije, što može produžiti njihovu životnu dob, prenosi Index.hr.

