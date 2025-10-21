Dugovi postaju prošlost: Ovi znakovi se rešavaju finansijskog tereta do 5. novembra!

Dugovi znaju biti ogroman teret zbog čega se mnogi se ovih dana osećaju finansijski nesigurno, pa nije čudo što traže odgovore i olakšanje.

Prema profesionalnoj astrologinji Kerol Star, tri horoskopska znaka uskoro bi mogla da izađu iz novčanih problema i dugova, jer Venera, planeta novca, do 5. novembra boravi u svom omiljenom znaku.

Međutim, kako naglašava Star, promena neće doći sama od sebe. Finansijsko poboljšanje je moguće samo ako ovi znakovi ulože trud i prekinu obrasce koji ih drže u mestu.

Bik

Bikovi su poznati po svojoj stabilnosti i ne vole iznenadne promene, naročito kada je reč o novcu. Iako ih se često smatra finansijski sigurnima, 2025. godina im nije bila jednostavna, došli su neki dugovi na naplatu. Bilo da je reč o zastoju u karijeri, rastućim troškovima ili opštoj stagnaciji, mnogi Bikovi osećaju pritisak.

Star savetuje da prestanete da budete samozadovoljni i da potražite nova rešenja. To može značiti prekid odnosa koji vas iscrpljuju ili bolju organizaciju ličnih finansija. Ključ je u malim, ali odlučnim koracima koji mogu doneti veliku razliku.

Jarac

Jarčevi su među najdisciplinovanijim znacima Zodijaka kada je reč o novcu. Retko troše impulsivno i često razmišljaju nekoliko koraka unapred. Međutim, upravo ta opreznost sada im može biti prepreka. Prema rečima Kerol Star, Jarčevi trenutno troše premalo i ne ulažu mudro.

Ponekad je neophodno potrošiti novac da biste dugoročno profitirali. Ako vam ulaganje u akcije ne zvuči primamljivo, razmislite o ulaganju u svoje znanje, zdravlje ili lični razvoj. To vam može doneti zadovoljstvo, ali i veću zaradu u budućnosti.

Lav

Lavovi vole da uživaju i često vole da sebi ugađaju, ali upravo tu leži problem. U poslednje vreme bili ste previše opušteni kada je reč o trošenju. Dugovi se gomilaju, a kartica se koristi bez mnogo razmišljanja. Iako povremeno ugađanje nije loše, ravnoteža je ključ za dugoročno finansijsko zdravlje.

Kerol Star savetuje da počnete da pratite potrošnju i bolje raspoređujete prihode. Ako želite ovu godinu da završite finansijski snažnije, počnite sada. Ograničite impulsivne kupovine i budite iskreni prema sebi o tome šta vam zaista treba.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com