Zapisano je koliko ćete živeti: Jedan znak je kralj po dugovečnosti, a drugi nosi sudbinu brzog odlaska

Da li znate kolika je vaša dužina života prema astrološkim proračunima? Dok jedni uživaju u zaštiti zvezda koja im garantuje duboku i vitalnu starost, drugi se suočavaju sa teškim karmičkim zapisom.
Pozicija planeta u trenutku rođenja jasno definiše našu životnu energiju, a jedan horoskopski znak ubedljivo drži tron kao kralj dugovečnosti.
Sa druge strane, astrolozi upozoravaju na znak koji kroz život nosi sudbinu brzog odlaska i opasnih životnih preokreta.
Pogledajte šta horoskop predviđa za vašu dugovečnost i na šta svaki znak mora da obrati pažnju.
Ovan: Brz život troši srce
Ovan često sagori pre vremena jer živi pod konstantnim adrenalinom i stresom.
Da biste doživeli duboku starost, morate naučiti da kontrolišete bes i visok pritisak koji vam je slaba tačka.
Vaša karma je povezana sa brzinom, pa je usporavanje bukvalno lek koji vam produžava vek.
Bik: Snaga dolazi iz prirode
Bik je poznat po dugovečnosti jer instinktivno voli kvalitetnu hranu i miran tempo života.
Glavna opasnost mu je preterivanje u masnim jelima i šećeru, što može opteretiti krvne sudove.
Umerenost u hedonizmu je jedini uslov da ovaj znak dočeka pozne godine u punoj snazi.
Blizanci: Mladost duha pobeđuje godine
Blizanci ostaju deca u duši do samog kraja, a ta vedrina im često dodaje decenije života.
Najviše treba da čuvaju pluća i nervni sistem, jer ih nemir može fizički iscrpeti.
Redovan san i čist vazduh su za vas važniji od bilo kakvih vitamina ili lekova.
Rak: Emocije su vaš štit ili otrov
Rak može doživeti stotu ako nauči da ne drži sve porodične probleme i stare rane u sebi.
Vaše zdravlje je direktno povezano sa stomakom i grudima, koji prvi stradaju kada ste tužni.
Srećna porodica i miran dom su vaša polisa osiguranja za dug i zdrav život.
Lav: Srce lava traži odmor
Lav ima neverovatnu vitalnost, ali ga ponos često tera da radi i kada mu telo kaže da stane.
Srce je vaš najosetljiviji organ, pa su redovne kontrole i manje dokazivanja drugima ključ uspeha.
Kraljevska starost vas čeka ako naučite da delegirate obaveze i više uživate u hladovini.
Devica: Disciplina koja pobeđuje vreme
Devica je rekorder u brizi o svom telu, pa često nadživi sve ostale zahvaljujući rutini.
Ipak, preterana briga o sitnicama i hipohondrija mogu vam narušiti unutrašnji mir i odrediti koliko ćete živeti.
Ako opustite mozak i prestanete da analizirate svaku promenu na koži, živećete dugo i kvalitetno.
Vaga: Balans kao recept za dugovečnost
Vaga živi dugo samo ako pronađe emotivnu ravnotežu, jer je loš odnos za njih fizički bolan.
Bubrezi i donji deo leđa su tačke na koje morate paziti tokom celog života.
Dosta vode i harmoničan brak su vaša tajna formula za duboku i lepu starost.
Škorpija: Moć regeneracije iz pepela
Škorpija poseduje čudesnu sposobnost da se oporavi od bolesti koje bi druge potpuno slomile.
Vaša karma traži da otpustite ljubomoru i mračne misli, jer negativna energija „jede“ vašu vitalnost.
Kada naučite da praštate, vaše telo dobija neverovatnu snagu koja prkosi godinama.
Strelac: Pokret održava plamen života
Strelac je ljubimac sudbine i često dočeka pozne godine putujući i istražujući svet.
Jetra i butine su vaše slabe tačke, pa pripazite na alkohol i pretešku hranu na putovanjima.
Dokle god imate cilj ispred sebe i kretanje, vaša životna energija i dužina života neće presušiti.
Jarac: Što stariji, to snažniji
Jarac je apsolutni pobednik jer se njegov organizam s godinama čeliči i postaje otporniji.
Mnogi pripadnici ovog znaka u sedamdesetim izgledaju i osećaju se bolje nego u tridesetim.
Vaša disciplina i sposobnost da trpite donose vam starost koju niko drugi ne može da isprati.
Vodolija: Um koji ne stari
Vodolija živi dugo ako ostane mentalno aktivna i okružena prijateljima koji je inspirišu.
Slaba tačka vam je cirkulacija u nogama, pa su šetnje i masaže obavezne za vas.
Vaš nekonvencionalan duh vas čuva od staračke iznemoglosti i drži vas budnim.
Ribe: Vera u život produžava vek
Ribe su vrlo osetljive na spoljne uticaje i često pate od tegoba koje dolaze iz glave.
Vera, umetnost i boravak pored vode su vaši najbolji saveznici za dug i spokojan život.
Čuvajte stopala i imunitet, i dozvolite sebi da ponekad pobegnete u svoj svet mašte.
Šta određuje koliko ćete živeti?
Dužina života u astrologiji se ne posmatra samo kroz Sunčev znak, već primarno kroz šestu kuću zdravlja.
Zato je ključno da proverite u kom znaku i kući vam se nalazi Mars, jer ova planeta direktno pokazuje koliku snagu imate za životnu borbu.
Umerenost i čuvanje energije su uvek ključni, naročito za znake koji su skloni da se emotivno i fizički troše na nebitne ljude.
Koji znaci Zodijaka najduže žive u Srbiji?
Naša istraživanja pokazuju da na Balkanu Bikovi i Device drže rekorde u dugovečnosti.
To je zbog njihove ljubavi prema domaćoj hrani i sposobnosti da se povežu sa zemljom i prirodom.
Zdrav san i manje nerviranja oko politike su njihovi tajni recepti za dugačak vek.
