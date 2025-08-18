Dva horoskopska znaka jedva će čekati kraj avgusta – saznajte zašto

Dok većina horoskopskih znakova uživa u opuštenijoj atmosferi tokom druge polovine avgusta, Blizanci i Device osećaće sasvim drugačiju energiju. Planetarni pomaci donose im nemir, nesigurnost i neočekivane izazove zbog kojih će jedva čekati da stigne septembar.

Blizanci

Za Blizance će druga polovina avgusta biti ispunjena haotičnim obavezama i iznenadnim promenama planova. Njihov prirodno brz i prilagodljiv duh biće stavljen na ozbiljnu probu jer će se činiti kao da im sve stiže odjednom – posao, privatni odnosi i finansijski zahtevi. Umesto zasluženog mira, osetiće preplavljenost, pa će septembar doći kao savršena prilika za novi početak i vraćanje unutrašnje ravnoteže.

Device

Device ulaze u period duboke introspekcije i preispitivanja svega oko sebe, što može izazvati nervozu i napetost. Pritisak da zadrže kontrolu nad svakim segmentom života pojačaće osećaj haosa, jer događaji jednostavno neće ići po planu. Frustracija u međuljudskim odnosima dodatno će podići tenziju, a tek kada avgust zameni septembar, Device će ponovo osetiti stabilnost i jasniju energiju.

